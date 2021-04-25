Радивилов – чемпион Европы в опорном прыжке

Радивилов стал лучшим в финале опорного прыжка. В квалификации Радивилов продемонстрировал лишь восьмой результат и отобрался в финал с последним проходным местом.

Кстати 17-летний украинский вундеркинд Илья Ковтун сенсационно завоевал медаль чемпионата Европы

В финале украинец выступил гораздо мощнее. Первый прыжок Игорь усложнил и выполнил со сложностью 6.0 балла на оценку – 15.000. Это лучший прыжок среди всех финалистов.

Второй прыжок Радивилов выполнил на 14.433. Средняя оценка украинца составила 14.716 балла.

Опорный прыжок. Результаты финала

Игорь Радивилов (Украина) – 14.716 Андрей Медведев (Израиль) – 14.658 Джарна Реджини-Моран (Великобритания) – 14.583

Для Радивилова это второе подряд "золото" на чемпионатах Европы. В 2021 году он приехал в статусе действующего чемпиона Европы в опорном прыжке.

28-летний украинец получил 11 медалей чемпионатов Европы:

"золото" – упражнения на кольцах (2013 год), опорный прыжок (2020, 2021), командное первенство (2020).

"серебро" – опорный прыжок (2012, 2014, 2015, 2018)

"бронза" – упражнения на кольцах (2017, 2020), командное первенство (2014).

Благодаря "золоту" Радивилова на чемпионате Европы-2021 в медальном зачете у Украины теперь две награды. Ранее "бронзу" сенсационно получил 17-летний Илья Ковтун.