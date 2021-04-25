Когда вернется на ринг Ломаченко
Василий Ломаченко попытается реабилитироваться в глазах украинских фанатов после болезненного поражения от американца Теофимо Лопеса. Уже 26 июня украинец вернется на ринг.
К теме Накатани опубликовал постер боя с Ломаченко: фото
Бой против японца Масойоши Накатани состоится на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе, штат Невада. (США). Основным транслятором поединка будет американская телевизионная платформа ESPN.
О бое сообщил сам Ломаченко в своих соцсетях. Наш боксер выложил фото и лаконично подписал его: "Официальный бой 26 июня в Лас-Вегасе".
Ранее промоутер Боб Арум сообщал, что украинец подерется с японцем в последнюю неделю июня или 10 июля. Как видим, что Василий выбрал первый вариант.
Что известно о бое Ломаченко - Накатани
- Информация о поединке между боксерами появились еще зимой. Ломаченко даже посвятил японцу в своем инстаграме пост.
- Масайоши пришел в комментарии на страницу украинца с вопросом: "Это следующий бой?" Впрочем, уже осталось только на словах.
- Василий продолжил поиск следующего соперника, но не смог договориться с Девином Хейни.
- 32-летний Накатани провел на профессиональном ринге 20 боев. В его активе 19 побед, 13 из которых одержал нокаутом. И только одно поражение – в 2019 году единогласным решением судей уступил Теофимо Лопесу.
- Ломаченко свой последний бой проиграл тоже Лопесу. Украинец потерял шанс называться абсолютным чемпионом мира в легком весе.