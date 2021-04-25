Когда вернется на ринг Ломаченко

Василий Ломаченко попытается реабилитироваться в глазах украинских фанатов после болезненного поражения от американца Теофимо Лопеса. Уже 26 июня украинец вернется на ринг.

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Бой против японца Масойоши Накатани состоится на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе, штат Невада. (США). Основным транслятором поединка будет американская телевизионная платформа ESPN.

О бое сообщил сам Ломаченко в своих соцсетях. Наш боксер выложил фото и лаконично подписал его: "Официальный бой 26 июня в Лас-Вегасе".

Ранее промоутер Боб Арум сообщал, что украинец подерется с японцем в последнюю неделю июня или 10 июля. Как видим, что Василий выбрал первый вариант.

Что известно о бое Ломаченко - Накатани