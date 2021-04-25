Александрия – Шахтер 2:0

Голы: Гречишкин, 44 (пен), Шастал, 54

Александрия в этом матче не имела ни одной турнирной мотивации – за еврокубки не борется, с УПЛ не вылетает. В свою очередь Шахтер еще сохранял шансы побороться за чемпионство. Правда чисто математические – надо было выигрывать все матчи, и чтобы Динамо проиграло.

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Но перед этим матчем Шахтер столкнулся с кадровыми проблемами:

Николай Матвиенко и Майкон пропускали матч из-за дисквалификации;

за день до игры травмировался Жуниор Мораес. Он выбыл на полгода и пропустит Евро-2020;

перед матчем повреждения получил Сергей Кривцов. Его заменил Валерий Бондарь.

Шахтер лучше начал игру, создав несколько моментов. Но с ударами соперников Панькив справился.

Тогда же у Шахтера наступила еще одна проблема – в середине первого тайма травму получил Бондарь. Его с поля вынесли на носилках. Пришлось делать замену – вместо него вышел Витао. Вот только Шахтер не укладывался в лимит на легионеров, поэтому пришлось делать еще одну замену – вместо Додо вышел Болбат.

Александрия своими моментами ответила в середине первого тайма. Лучшую возможность отличиться упустил Шастал после паса Ковальца – он вблизи пробил мимо Трубина, но голкипера подстраховал Сиприано.

И все же Александрия первой забила в этом матче. В конце первого тайма после подачи с углового Тете сыграл рукой в ​​собственной штрафной, пытаясь выбить мяч. Арбитр не сразу среагировал на это нарушение – пришлось использовать VAR – повтор подтвердил, что нарушение было. Пробивать пенальти пошел Гречишкин. Его удар был не слишком мощным, но мяч порвал сетку ворот.

Второй тайм тоже начался с гола Александрии. Шастал получил пас на ход, подключил к атаке Ковальца, который сбросил под удар Третьякову. Но с ударом нападающего Трубин справился. Вот только Шастал первым оказался на добивании и отправил мяч в ворота соперника.

В дальнейшем Александрия грамотно оборонялась, не давая гостям создать моменты у своих ворот. Команда впервые победила "горняков" на своем поле в рамках УПЛ.