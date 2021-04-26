Динамо – чемпіон України

25 квітня Динамо офіційно оформило дострокову перемогу в українській Прем'єр-лізі (УПЛ) сезону-2020/2021. Динамо 16 раз у своїй історії стало чемпіоном України.

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Кияни у 23 турі УПЛ розтрощили Інгулець (5:0), який проводить дебютний сезон в еліті українського футболу. Динамо у 22 турі перемогло Шахтар і збільшило перевагу до 10 очок над "гірниками".

Відтак перемога Динамо у матчі проти Інгульця гарантувала киянам чемпіонство за 3 тури до завершення сезону. Також киян влаштувала б невдача Шахтаря у грі проти Олександрії.

У підсумку Динамо свій матч виграло, а Шахтар сенсаційно програв Олександрії. Тепер команди розділяють аж 13 очок. Натомість Шахтарю ще потрібно захистити друге місце від зазіхань Зорі.

Завдяки перемозі у чемпіонаті України Динамо гарантувало собі участь у груповому етапі Ліги чемпіонів сезону-2021/2022.

Дата повернення Ломаченка

Український боксер Василь Ломаченко вже влітку 2021 року повернеться на ринг. Його суперником стане японець Масайоші Накатані.

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Василь Ломаченко спробує реабілітуватись в очах українських прихильників після болючої поразки від американця Теофімо Лопеса. Вже 26 червня українець повернеться на ринг.

Бій проти японця Масойоші Накатані відбудеться на арені Virgin Hotel в Лас-Вегасі, штат Невада. (США). Основним транслятором поєдинку буде американська телевізійна платформа ESPN.

Про бій повідомив сам Ломаченко у своїх соцмережах. Наш боксер виклав фото та лаконічно підписав його: "Офіційний бій 26 червня у Лас-Вегасі".

Золото Радівілова на Євро-2021

Збірна України зі спортивної гімнастики посіла 4 місце в загальнокомандному медальному заліку чемпіонату Європи у швейцарському Базелі.

На рахунку нашої команди 3 нагороди. "Золото" в опорному стрибку 25 квітня завоював Ігор Радівілов.

Для Радівілова це друге поспіль "золото" на чемпіонатах Європи. У 2021 році він приїхав у статусі чинного чемпіона Європи в опорному стрибку. 28-річний українець здобув 11 медаль чемпіонатів Європи.

Анастасія Бачинська 25 квітня стала третьою у вправах на колоді. Україна не мала виступати у фіналі, але скористалася статусом другої запасної. Бачинська змогла виступити у фіналі через відмову двох учасниць.

Бачинська здобула першу особисту нагороду чемпіонату Європи.

Ілля Ковтун ще 23 квітня сенсаційно став бронзовим призером у багатоборстві.

Манчестер Сіті виграв Кубок англійської ліги

Манчестер Сіті українця Олександра Зінченка завоював перший трофей сезону-2020/2021. "Містяни" виграли Кубок англійської ліги.

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У фіналі підопічні Пепа Гвардіоли зустрілися з лондонським Тоттенхемом. Долю гри вирішив єдиний гол Емеріка Ляпорта на 82 хвилині поєдинку.

Манчестер Сіті вчетверте поспіль виграв Кубок англійської ліги!

Український футболіст Олександр Зінченко, на жаль, провів увесь матч на лаві запасних. Однак це не завадило гравцю збірної України виграти вже 8 кубок у складі англійського клубу.