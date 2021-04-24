Украинский гимнаст занял 3 место в многоборье, набрав 84.864 балла.
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Перед завершающим упражнением черкащанин был на четвертом месте. Но в вольных упражнениях набрал 14.166 баллов и опередил представителя Турции Ахмета Ундера более чем на балл.
Добавим, что достойно выступил в Базеле еще один 17-летний украинец – Владимир Костюк, который с 21 места в квалификации сумел подняться на седьмую позицию в финале (81.532 балла).
24-го и 25 апреля черкащанин будет вести борьбу за награды в отдельных дисциплинах – на параллельных брусьях и коне (махи).
На проходящем в Швейцарии чемпионате Европы по спортивной гимнастике спортсмены завоевывают лицензии на Олимпийские игры в Токио.