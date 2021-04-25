Бачинская получила первую личную награду чемпионата Европы

17-летняя Анастасия Бачинская сенсационно выиграла бронзовую награду в упражнениях на бревне.

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Украина не должна была выступать в финале, но воспользовалась статусом второй запасной. Бачинская смогла выступить в финале из-за отказа двух участниц.

Анастасия сполна воспользовалась своим шансом и получила бронзу. Для Бачинской – это первая личная награда чемпионата Европы.

Украинка набрала 13,333 балла. Ее опередила Мелани Де Хесус дос Сантос (Франция), которая в четвертый раз стала чемпионкой Европы, и олимпийская чемпионка 2016 года Санне Веверс (Нидерланды).

Бачинская принесла Украине третью медаль на чемпионате Европы. Ранее, также "бронзу" сенсационно получил 17-летний Илья Ковтун. 25 апреля чемпионом Европы стал Игорь Радивилов.