Бачинская получила первую личную награду чемпионата Европы
17-летняя Анастасия Бачинская сенсационно выиграла бронзовую награду в упражнениях на бревне.
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Украина не должна была выступать в финале, но воспользовалась статусом второй запасной. Бачинская смогла выступить в финале из-за отказа двух участниц.
Анастасия сполна воспользовалась своим шансом и получила бронзу. Для Бачинской – это первая личная награда чемпионата Европы.
Украинка набрала 13,333 балла. Ее опередила Мелани Де Хесус дос Сантос (Франция), которая в четвертый раз стала чемпионкой Европы, и олимпийская чемпионка 2016 года Санне Веверс (Нидерланды).