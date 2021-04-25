Беринчик встретился с Лобовым

Денис Беринчик и Артем Лобов встретились в Киеве в рамках украинской лиги кулачных боев Mahatch.

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Лобов и Беринчик вышли на центр импровизированного ринга и несколько секунд смотрели друг другу в глаза.

После этого Денис схватил Артема за голову. В ответ Лобов попытался взять Дениса за голову, после чего передумал и поднял украинца.

Видео дуэли взглядов Беринчик – Лобов

 

Что известно о бое Беринчик – Лобов

  • Предыдущий бой Беринчика состоялся 21 марта. Украинский боксер за 3 раунда победил Хосе Санчеса и в пятый раз защитил титул интернационального чемпиона по версии WBO.
  • После поединка Денис бросил вызов Артему Лобову. На следующий день Артем принял вызов.
  • Поединок Беринчик – Лобов состоится в Украине 19 июня.