Беринчик встретился с Лобовым
Денис Беринчик и Артем Лобов встретились в Киеве в рамках украинской лиги кулачных боев Mahatch.
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Лобов и Беринчик вышли на центр импровизированного ринга и несколько секунд смотрели друг другу в глаза.
После этого Денис схватил Артема за голову. В ответ Лобов попытался взять Дениса за голову, после чего передумал и поднял украинца.
Видео дуэли взглядов Беринчик – Лобов
Что известно о бое Беринчик – Лобов
- Предыдущий бой Беринчика состоялся 21 марта. Украинский боксер за 3 раунда победил Хосе Санчеса и в пятый раз защитил титул интернационального чемпиона по версии WBO.
- После поединка Денис бросил вызов Артему Лобову. На следующий день Артем принял вызов.
- Поединок Беринчик – Лобов состоится в Украине 19 июня.