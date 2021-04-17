Шахтер – Динамо 0:1

Гол: Де Пена, 34 (пен.)

К слову Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция матча

В начале игры Соломон в левом углу штрафной Динамо на замахе обыграл Караваева, и с острого угла пробил выше ворот. Динамо ответило ударом Беседина, который отразил Трубин. Но перед этим у Артема был офсайд.

На 33-й минуте Андриевский завалился в штрафной горняков. Александру помог это сделать Маркос Антонио. Арбитры долго смотрели видеоповтор и назначили пенальти в ворота "горняков".

Де Пена переиграл Трубина с 11-метровой отметки, хотя и поскользнулся.

Видео гола Де Пены

На 64-й минуте острая атака от Динамо завершилась заблокированным ударом Караваева и падением Буяльского в штрафной Шахтера.

В конце матча Забарный попал в руку Попова в своей штрафной после заблокированного удара Мораеса. Монзуль не зафиксировала нарушения.

Как итог, Динамо оторвалось от Шахтера на 10 баллов и приблизилось к чемпионству УПЛ в сезоне 2020/21. "Горняки" идут вторыми, имея преимущество от третьей Зари в 7 баллов.

Динамо – Шахтер видеообзор