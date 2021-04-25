Вильярреал – Барселона 1:2

Голы: Чуквуэзе, 26 – Гризманн, 28, 35

Удаление: Тригерос, 65 (Вильярреал)

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Уже на 16 минуте Барселона имела стопроцентную возможность выйти вперед. Месси перед штрафной накрутил нескольких защитников, отдал на Гризманна, который присоединил к атаке Альбу. Тот прострелил вдоль ворот на де Йонга. Голландец пробивал в почти пустые ворота, но попал в голкипера.

Ответ хозяев был роковым для Барселоны. Торрес отдал вертикальную передачу, которой оставил позади почти весь состав гостей. Чуквуезе уверенно обыграл не только Альбу, но и голкипера.

Барселона отыгралась через 2 минуты. Мингеса выполнил великолепную верховую передачу за спины защитникам. Гризманн ворвался в штрафную и элегантно перебросил голкипера – 1:1.

На 35 минуте Барселона уже была впереди. Торрес неудачно отдал на голкипера и вывел Гризманна один на один с Асенхо. Француз не промахнулся и вывел Барселону вперед.

После перерыва подопечные Унаи Эмери могли сравнять счет. Защитники Барселоны позволили Капу пробить из пределов штрафной, но тер Штеген отбил мяч.

На 65 минуте игры хозяева остались в меньшинстве. Тригерос жестко пошел в подкат против Месси – удаление.

В меньшинстве хоронить Вильярреал мог Фрэнки де Йонг. Хавбек вышел на свидание с голкипером, перебросил его, но не попал в створ ворот.

Благодаря победе Барселона набрала 71 очко, как у Реала, который на второй строчке. Однако каталонцы сыграли на одну игру меньше. Отставание к лидирующему Атлетико 2 очка.

Вильярреал – Барселона видеообзор