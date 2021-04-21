УЕФА не исключит клубы Суперлиги из Лиги чемпионов

Руководство УЕФА пока не будет принимать строгих мер к участникам еврокубков, которые выступили в роли основателей Суперлиги, в этом сезоне.

К слову Суперлига: станет ли закрытый элитный турнир причиной для упадка футбола в Европе

УЕФА планирует провести на следующей неделе полуфиналы Лиги чемпионов с участием Реала, Челси и Манчестер Сити по первоначальному графику, хотя ранее сообщалось, что команды будут исключены из турнира.

Футбольная Суперлига: что это такое

18 апреля 12 футбольных клубов объявили о создании Суперлиги. Это английские Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Манчестер Сити, Тоттенхэм, Арсенал и Челси, испанские Реал, Барселона и Атлетико, а также итальянские Ювентус, Милан и Интер.

В общем учредителей должно быть 15. А в новом турнире будут выступать 20 клубов. 5 команд будут получать приглашения отдельно на каждый сезон.

Когда именно должна стартовать созданная Суперлига – пока неизвестно. Организаторы заявили, что начало турнира запланировано на август. Но не указали, успеют ли они это сделать в 2021 году.

Пьяные футболисты Колоса устроили дебош в поезде

Колос еще 4 апреля сыграл в нулевую ничью на выезде против Миная в УПЛ. Футболисты из Ковалевки решили громко отпраздновать мировую в поезде.

Четверо игроков Колоса оказались в центре скандала. Футболисты в ночь с 4 на 5 апреля возвращались домой из Ужгорода. Участниками инцидента стали Владимир Лысенко, Вадим Милько, Вячеслав Чурко и еще один футболист, фамилия которого не сообщается.

Они навеселе начали приставать к девушкам из соседнего купе. Лысенко только в трусах выломал дверь в купе к молодым девушкам, которые возвращались с похорон подруги. После этого в инцидент вмешалась охрана и начальник поезда, а Милько попросил прощения у всех за поведение одноклубника. Охрана была вынуждена в течение всей ночи сидеть в купе девушек и защищать их от пьяных ковалевцев.

Три клуба Ла Лиги заинтересовались Луниным

Украинский голкипер Андрей Лунин продолжает "греть" скамейку для запасных в Реале, поэтому скорее всего покинет клуб. Футболистом интересуются сразу три команды из Испании.

Интерес к футболисту проявляют Бетис, Гранада и Эйбар. Лучшим вариантом для 22-летнего вратаря сборной Украины был бы вариант с Бетисом, который в элитном дивизионе идет на высоком 6 месте. Гранада – 8-я, Эйбар – аутсайдер сезона, который находится на последней 20 позиции.

Лунин хочет покинуть Реал

В 2018 году луганская Заря неожиданно для всех оформила трансфер Лунина в мадридский Реал. Однако за это время голкипер провел в рамке ворот "Королевского клуба" лишь один официальный матч да еще и неудачный. В 1/16 финала Кубка Испании Реал проиграл скромному Алькояно (2:1). Украинец неуверенно сыграл в воротах и больше не выходил на футбольное поле.

Лунин уже сам заявил, что не прочь покинуть испанский гранд ради игровой практики. Хетафе хотел арендовать голкипера, но все заинтересованности были лишь на уровне слов.

Бавария официально отказалась от Суперлиги

Мюнхенская Бавария официально отказалась от участия в Суперлиге. Чемпионы Германии отказались присоединиться к 12 клубов-основателей турнира.

Глава правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге заявил, что мюнхенский клуб солидарен с Бундеслигой, которая осудила создание Суперлиги.

"От имени правления могу прямо заявить, что Бавария не участвует в Суперлиге. Бавария солидарна с Бундеслигой. Для нас было и есть большим удовольствием играть как представителю Германии в Лиге чемпионов.

Все мы до сих пор с удовольствием вспоминаем нашу победу в Лиссабоне в 2020 году – такой счастливый момент никогда не забывается. Для Баварии Лига чемпионов – лучшее клубное соревнование в мире", – заявил Румменигге.



Что известно о Суперлиге / инфографика Спорт 24