Украинский голкипер сборной Украины и Реала Андрей Лунин вскоре может сменить клубную прописку. Хетафе серьезно заинтересовался услугами украинца.

Сразу несколько испанских клубов не прочь видеть в своем составе украинского вратаря Андрея Лунина. Об этом сообщает L Gol Digital.

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Претендент на Лунина

Одним из главных претендентов на трансфер украинца может стать Хетафе. Скромный клуб из пригорода Мадрида хочет арендовать Лунина до конца сезона. Сейчас команда идет на 13 месте, в их активе 20 очков. Ближайший свой матч Хетафе сыграет дома 20 января против Уэски.

Хетафе – победитель Сегунды в 1999 году. Клуб дважды выходил в финал Кубка Испании (2007 и 2008 годы).

Лунин в составе Реала находится с 2018 года, но так ни разу не занял место в рамке ворот мадридцев в официальном матче. Сообщалось, что вратарь скорее всего дебютирует за "Королевский клуб" в 1/16 финала Кубка Испании против Алькояно. Матч состоится уже 20 января, стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00.

Украинец за проведенное время в структуре мадридского клуба неоднократно катался по арендам. Последним таким клубом 21-летнего Лунина стал Овьедо, эта аренда стала одной из лучших для Андрея. Благодаря удачной игре он заслужил возвращение в Реал. Зидан высоко оценивал работу голкипера на тренировках, но всегда отдавал предпочтение бельгийцу Тибо Куртуа.