Скандал с участием Колоса

Четверо игроки Колоса оказались в центре скандала. Футболисты в ночь с 4 на 5 апреля возвращались домой из Ужгорода. Участниками инцидента стали Владимир Лысенко, Вадим Милько, Вячеслав Чурко и еще один футболист, фамилия которого не сообщается.

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Они навеселе начали приставать к девушкам из соседнего купе. Лысенко только в трусах выломал дверь в купе к молодым девушкам, которые возвращались с похорон подруги. После этого в инцидент вмешалась охрана и начальник поезда, а Милько попросил прощения у всех за поведение одноклубника. Охрана была вынуждена в течение всей ночи сидеть в купе девушек и защищать их от пьяных ковалевцев.

Одна из девушек узнала игроков Колоса из-за того, что в прошлом занималась футболом. А фамилии футболистов были определены через официальный сайт Ковалевского клуба. Хотя Лысенко сам представился девушкам.

Тот, который выломал дверь, был в одних трусах. А его товарищ, который потом долго ходил и рассказывал, что что-то забыл, что хочет поговорить, извиниться, которого охрана оттесняла, не давала к нам подходить – тот одет был в футболку и трусы,

– рассказала одна из пострадавших.

Никакого наказания

По возвращении в Киев девушки вызвали полицию. Однако сотрудники правоохранительных органов даже не задержали футболистов, хотя те были еще в состоянии алкогольного опьянения. В клубе никак не комментируют скандальный инцидент с участием футболистов. Колос не извинился перед пострадавшими.

Интересно, что наказание игроки из Ковалевки могут получить от УАФ. Укрзализныця уже направила письмо в Украинскую ассоциацию футбола с полным описанием события с участием спортсменов. Однако пока в УАФ никак не отреагировали на такую ​​позорную выходку футболистов.