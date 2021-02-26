Украинский голкипер Андрей Лунин недоволен своим положением в Реале. Уже в ближайшее трансферное окно вратарь будет пытаться покинуть Мадрид.

22-летний Андрей Лунин провел за "Королевский клуб" лишь один официальный матч. Дебют украинца состоялся в кубковом поединке против Алькояно. Но эту встречу голкипер точно не может добавить себе в актив из-за неуверенной игры на воротах Реала. Ко всему этому мадридцы еще и позорно проиграли 2:1.

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Без будущего в Реале

Уже в трансферное окно страж ворот сборной Украины будет пытаться подписать полноценный контракт с другим клубом, чтобы навсегда покинуть "сливочных". Лунин понимает, что не может побороться за место в старте с опытным Тибо Куртуа, который является неизменным вратарем команды Зинедина Зидана.

Сразу несколько испанских клубов не прочь пополнить свою команду талантливым голкипером, но большинство из них предлагает лишь арендное соглашение. Такими клубами стали Эйбар и Гранада. А вот Бетис, за который ранее выступал украинский форвард Роман Зозуля, готов попытаться подписать контракт с украинцем.

Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость Лунина в 3 миллиона евро. Соглашение голкипера с Реалом рассчитано до конца июня 2024 года.

Интересно, что Реал уже ранее нашел замену Лунину. Им стал голкипер Леванте Даниэль Карденас, который не является основным вратарем. Если им удастся заключить соглашение с футболистом, то Андрей должен будет отправиться в очередную аренду. Такой расклад событий не устраивает вратаря из Украины.

В его испанской карьере уже было три аренды – Леганес, Реал Вальядолид и Овьедо.