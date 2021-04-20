Для Баварии Лига чемпионов – лучшее клубное соревнование

Глава правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге заявил, что мюнхенский клуб солидарен с Бундеслигой, которая осудила создание Суперлиги.

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"От имени правления могу прямо заявить, что Бавария не участвует в Суперлиге. Бавария солидарна с Бундеслигой. Для нас было и есть большим удовольствием играть как представителю Германии в Лиге чемпионов.

Все мы до сих пор с удовольствием вспоминаем нашу победу в Лиссабоне в 2020 году – такой счастливый момент никогда не забывается. Для Баварии Лига чемпионов – лучшее клубное соревнование в мире", – заявил Румменигге.

В УЕФА утвердили декларацию против Суперлиги

20 апреля в швейцарском Монтре во время конгресса УЕФА обсуждалось создание европейской Суперлиги.

Все 55 ассоциаций-участниц УЕФА единогласно утвердили декларацию, осуждающую "так называемую Суперлигу".

Полный текст декларации сегодня будет опубликован на официальном сайте организации.

Что такое Суперлига?

12 европейских клубов (Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Манчестер Сити, Тоттенхэм, Челси и Арсенал, Реал, Барселона, Атлетико, Ювентус, Интер и Милан) 18 апреля объявили о создании Суперлиги.

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Участие в турнире должны принимать 20 клубов, которые будут разделены на две группы по 10 клубов. Постоянными участниками турнира должны стать 15 клубов, еще 5 – будут меняться.

По предварительной информации, кроме Баварии, от Суперлиги отказались французский ПСЖ и Боруссия Дортмунд.

УЕФА и ФИФА пригрозили жесткими санкциями участникам Суперлиги. В частности, клубы не смогут выступать в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а футболисты – играть за свои сборные на чемпионатах Европы и мира.

Турнир должен стартовать в августе. Однако организаторы Суперлиги не указывают год, когда начнется турнир.



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