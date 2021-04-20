Для Баварии Лига чемпионов – лучшее клубное соревнование
Глава правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге заявил, что мюнхенский клуб солидарен с Бундеслигой, которая осудила создание Суперлиги.
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"От имени правления могу прямо заявить, что Бавария не участвует в Суперлиге. Бавария солидарна с Бундеслигой. Для нас было и есть большим удовольствием играть как представителю Германии в Лиге чемпионов.
Все мы до сих пор с удовольствием вспоминаем нашу победу в Лиссабоне в 2020 году – такой счастливый момент никогда не забывается. Для Баварии Лига чемпионов – лучшее клубное соревнование в мире", – заявил Румменигге.
В УЕФА утвердили декларацию против Суперлиги
- 20 апреля в швейцарском Монтре во время конгресса УЕФА обсуждалось создание европейской Суперлиги.
- Все 55 ассоциаций-участниц УЕФА единогласно утвердили декларацию, осуждающую "так называемую Суперлигу".
- Полный текст декларации сегодня будет опубликован на официальном сайте организации.
Что такое Суперлига?
12 европейских клубов (Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Манчестер Сити, Тоттенхэм, Челси и Арсенал, Реал, Барселона, Атлетико, Ювентус, Интер и Милан) 18 апреля объявили о создании Суперлиги.
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Участие в турнире должны принимать 20 клубов, которые будут разделены на две группы по 10 клубов. Постоянными участниками турнира должны стать 15 клубов, еще 5 – будут меняться.
По предварительной информации, кроме Баварии, от Суперлиги отказались французский ПСЖ и Боруссия Дортмунд.
УЕФА и ФИФА пригрозили жесткими санкциями участникам Суперлиги. В частности, клубы не смогут выступать в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а футболисты – играть за свои сборные на чемпионатах Европы и мира.
Турнир должен стартовать в августе. Однако организаторы Суперлиги не указывают год, когда начнется турнир.