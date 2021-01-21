Алькояно – Реал 2:1

Голы: Сольбес, 80, Касано, 115 – Милитан, 45

Единоличными фаворитами этого противостояния были подопечные Зинедина Зидана. Француз в матче против третьелиговой команды решил поэкспериментировать с составом и дал отдохнуть своим лидерам. Наконец свой шанс впервые за три года в клубе получил Андрей Лунин. Голкипер находится в расположении "сливочных" еще с 2018 года, но так еще не сыграл ни одного официального поединка за "Королевский клуб", пишет 24 канал.

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Реал на правах фаворита активнее начал поединок. Правда, поле было не в лучшем состоянии для скоростного футбола. В нескольких моментах на пути мощных ударов мадридцев становился вратарь Алькояно.

Однако активность гостей была вознаграждена. В конце первого тайма игроки из Мадрида размочили нули на табло местного стадиона. Милитан откликнулся на подачу в штрафной и классно пробил под стойку – 0:1 без шансов для голкипера. Гол в раздевалку от гостей.

Свою пушку после перерыва проверил и Лукас, но снова вратарь показал настоящий класс на линии собственных владений. По ходу встречи Зидан начал выпускать на поле своих лидеров, но они тоже не смогли удвоить преимущество.

Но тут свои "зубы показали" хозяева. Сольбес оказался самым ловким во вратарской площадке гостей, воспользовавшись неуверенной игрой на выходе от Лунина переправил с углового мяч точно в уже пустые ворота – 1:1.

Как ни старались команды, но матч завершить в основное время так и не удалось. Их ждали два дополнительных тайма по 15 минут. Реал начал настоящее нашествие на ворота соперника. Несколько раз мяч с линии вынимали защитники Алькояно. Ко всему добавилось и удаление Лопеса, который сыграл грубо и увидел перед собой второй желтый свет в матче.

А вот за 5 минут до окончания второго дополнительного тайма хозяева шокировали мадридцев голом. Игроки Алькояно быстро выбежали в контратаку, но немного притормозили в последней стадии, что в итоге и принесло результат. Касано сыграл на опережение со своим опекуном и легко переиграл Лунина, который совсем неудачно сыграл на выходе – 2:1. Этот результативный удар во встрече поставил грубую точку – сенсационный вылет Реала из Кубка Испании.

Алькояно – Реал видеообзор