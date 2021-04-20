Эту историю стоит начать не с 18 апреля 2021 года, когда поздно вечером 12 клубов объявили о создании Суперлиги. Это ведь не новая тема. О создании такого турнира речь шла еще десять лет назад. Но тогда это было лишь обсуждение идей. Тогда речь шла о том, что 16 клубов создадут свой наднациональный чемпионат, чтобы играть больше матчей между собой. Но уже тогда УЕФА пригрозил этим клубам. Да и английские клубы не слишком хотели покидать АПЛ, где права за телетрансляцию росли с каждым годом.

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И все же Суперлига стала определенным раздражителем для УЕФА. Топовые команды прибегли к ней, чтобы выбить больше преференций для себя. Делали это с помощью Европейской клубной ассоциации (ЕКА), которую возглавлял президент Ювентуса Андреа Аньелли.

Именно под давлением ЕКА УЕФА решился на реформу Лиги чемпионов. Ведь не все команды могли попасть в главный клубный турнир Европы через внутренний чемпионат. А играть прибыльные матчи хотели. Даже победа в Лиге Европы не приносила такие доходы, как матчи в группе Лиги чемпионов.

Презентацию нового формата Лиги чемпионов запланировали на 19 апреля 2021 года. И его таки представили. Вот только изменения начнут действовать с сезона 2024/2025.

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Деньги, деньги, деньги

Клубы-основатели Суперлиги не скрывают, что едва ли не главным мотивом для создания этого турнира стали деньги. СМИ сообщили, что банк JP Morgan готов инвестировать в соревнования 5,3 миллиарда долларов. А 15 клубов-учредителей в начале получат на всех 3,6 миллиарда евро на развитие. Это пока единственные суммы, которые фигурируют вокруг Суперлиги. Все из-за того, что нет ни рекламных контрактов, ни продажи прав на трансляцию. Но есть потери кубов за предыдущие сезоны, которые они хотят перекрыть.

"Реал находится в очень тяжелом экономическом положении: мы за два сезона потеряли более 400 миллионов евро. Мы хотим изменить модель, которая уже не работает", – заявил президент Реала Флорентино Перес. Он же и стал президентом Суперлиги.

"Когда я говорю о спасении игры – это спасение всех. УЕФА презентовали формат Лиги чемпионов, который никто не понимает. Зачем ждать до 2024 года? Футбол не протянет столько. Это абсурд. Топ-клубы потеряли уже 5 миллиардов евро", – добавил Перес.

Вто же время. Акции Манчестер Юнайтед и Ювентуса выросли на 11% и 18% на следующий день после объявления о создании Суперлиги.

Главным аргументом противников Суперлиги является то, что богатые клубы хотят стать еще богаче, и не делиться прибылью с другими клубами. Хотя из-за матчей без зрителей почти все команды оказались в сложных финансовых условиях.

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Здесь стоит отметить, что почти все клубы, объявившие о создании Суперлиги, имеют немалые долги. Однако возникли они еще задолго до кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Но отсутствие болельщиков на трибунах (следовательно возможность зарабатывать в день матчей) лишь усилило финансовое падение.

Общая задолженность Барселоны составляет 1,173 миллиарда евро, из которых 730 миллионов – займы на краткосрочной основе (по состоянию на январь 2021 года)

Общая сумма долга Манчестер Юнайтед выросла до 528 миллионов евро (по состоянию на март 2021 года)

По состоянию на конец сезона 2019/2020 валовой долг Реала составляет 901 миллион евро, а чистый долг – 355 миллионов евро (данные за январь 2021 года).

Вот только сколько получат клубы от участия в Суперлиге – пока трудно сказать. Никто пока не готов прогнозировать это. Ведь неизвестны другие участники соревнований. Да и "война" с УЕФА не способствует этому.

Поэтому здесь трудно сравнить с доходами клубов, которые они получали в Лиге чемпионов. Для примера, Бавария, которая стала победителем Лиги чемпионов в 2020 году, заработала более 130 миллионов евро. Хотя не всегда победители получали больше. Ливерпуль, который торжествовал в 2019 году, получил лишь 111 миллионов. Тогда же Барселона заработала 117,7 миллиона евро. Все благодаря успешным выступлениям в предыдущие сезоны и маркетинговому пулу.

Перед началом этого сезона валовой доход от Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА оценивался примерно в 3,25 миллиарда евро.

Отдельно следует выделить распределение доходов от трансляции матчей Суперлиги. Больше всего будут зарабатывать именно команды-основательницы. Эти 15 клубов получат 32,5% доходов от трансляции. Еще 32,5% будут поделены между 20 участниками. 20% – в зависимости от результатов команды в турнире. Оставшиеся 15% – в зависимости от рейтингов трансляции матчей команд.



Что стоит знать о Суперлиге / Иллюстрация 24 канала

Станет ли Суперлига закрытым элитным турниром

Вменяют организаторам и то, что они создали закрытый элитный турнир. Ведь 15 команд-учредителей будут выступать на постоянной основе. И не покинут турнир, независимо от результатов.

Да и не до конца понятен отбор оставшихся пяти команд. По какому принципу их будут отбирать?

"Это открытая лига, в которую может попасть любая хорошая команда, независимо от названия. Вступить может любая команда. Севилья – один из клубов, который потенциально может пополнить состав участников. Лига не будет закрыта. Это не соревнование для богатых, это соревнование солидарности за спасение футбола. Большие команды более привлекательны, они приносят больше всего денег. Не думаю, что смотреть на малоизвестные клубы интереснее", – убеждает Перес.

Вот только УЕФА выделял средства, заработанные в Лиге чемпионов, и на "малые" клубы. Это были так называемые платежи солидарности. И среди них были украинские команды. А как будет в случае Суперлиги? Вряд ли они будут готовы делиться. В бизнесе так не принято.

"Убьет" ли Суперлига еврокубки и национальные чемпионаты

Перес откровенно заявляет, что они планируют стать конкурентом для Лиги чемпионов. А значит – перетянуть на себя часть "денежного пирога".

Вряд ли в футболе в ближайшее время появится больше денег. Поэтому стоит ожидать, что часть спонсоров перейдет в Суперлигу. А сами спонсорские контракты еврокубков значительно упадут. Да и трансляции матчей Лиги чемпионов, когда параллельно будут проводиться игры Суперлиги, могут упасть.

То же может ожидать и национальные чемпионаты, хотя матчи не будут пересекаться. Но, где гарантия, что клубы Суперлиги не будут жертвовать матчами чемпионата ради успешных выступлений в новом турнире? Ведь теперь даже нет нужды попадать в топовые места своей лиги, чтобы квалифицироваться в Лигу чемпионов. Из Суперлиги же они вылетать не будут. Поэтому, для примера, именно в Суперлиге могут играть звездные игроки, когда в чемпионате – резервисты для поддержания формы.

Новая Суперлига оставляет немало вопросов. И споры с УЕФА не позволяют на них ответить.