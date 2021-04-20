Три претендента на Лунина

Андрей Лунин уже в ближайшее трансферное окно может сменить клубную прописку. На украинца может ожидать очередная аренда.

Интересно Лунин попал в необычную символическую сборную футболистов Реала

Теперь интерес к футболисту проявляют три представителя Ла Лиги: Бетис, Гранада и Эйбар. Лучшим вариантом для 22-летнего вратаря сборной Украины был бы вариант с Бетисом, который в элитном дивизионе идет на высоком 6 месте. Гранада – 8-я, Эйбар – аутсайдер сезона, который находится на последней 20 позиции.

Еще раньше Бетис был готов пополниться украинцем и дать ему стабильную игровую практику.

Переход украинца может произойти по соглашению аренды, так и полноценным трансфером, ведь Реал не прочь заработать на переходе игрока.

Лунин хочет покинуть Реал

В 2018 году луганская Заря неожиданно для всех оформила трансфер Лунина в мадридский Реал. Однако за это время голкипер провел в рамке ворот "Королевского клуба" только один официальный матч да еще и неудачный. В 1/16 финала Кубка Испании Реал проиграл скромному Алькояно (2:1). Украинец неуверенно сыграл в воротах и ​​больше не выходил на футбольное поле.

Украинец за проведенное время в структуре мадридского клуба неоднократно ездил в аренды. Последним таким клубом для него было Овьедо, где Андрей сумел продемонстрировать яркую и уверенную игру в воротах. Благодаря удачной игре он заслужил возвращения в Мадрид. Зидан высоко оценивал работу голкипера на тренировках, но всегда предпочитал бельгийца Куртуа.

Лунин уже сам заявил, что не против покинуть испанский гранд ради игровой практики. Хетафе хотел арендовать голкипера, но все заинтересованности были на уровне слов.