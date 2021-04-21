УЄФА не виключить клуби Суперліги з Ліги чемпіонів

Керівництво УЄФА поки не робитиме суворих заходів до учасників єврокубків, які виступили в ролі засновників Суперліги, в цьому сезоні.

До слова Суперліга: чи стане закритий елітний турнір причиною для занепаду футболу в Європі

УЄФА планує провести наступного тижня півфінали Ліги чемпіонів за участю Реалу, Челсі і Манчестер Сіті за початковим графіком, хоча раніше повідомлялося, що команди будуть виключені з турніру.

Футбольна Суперліга: що це таке

18 квітня 12 футбольних клубів оголосили про створення Суперліги. Це англійські Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Тоттенхем, Арсенал та Челсі, іспанські Реал, Барселона та Атлетіко, а також італійські Ювентус, Мілан та Інтер.

Загалом засновників має бути 15. А в новому турнірі будуть виступати 20 клубів. 5 команд будуть отримувати запрошення окремо на кожен сезон.

Коли саме має стартувати створена Суперліга – поки невідомо. Організатори заявили, що початок турніру запланований на серпень. Але не вказали, чи встигнуть вони це зробити у 2021 році.

П'яні футболісти Колоса влаштували дебош у потягу

Колос ще 4 квітня зіграв у нульову нічию на виїзді проти Минаю в УПЛ. Футболісти з Ковалівки вирішили гучно відсвяткувати мирову у потягу.

Четверо гравці Колоса опинились у центрі скандалу. Футболісти у ніч з 4 на 5 квітня повертались додому з Ужгорода. Учасниками інциденту стали Володимир Лисенко, Вадим Мілько, В'ячеслав Чурко і ще один футболіст, прізвище якого не повідомляється.

Вони напідпитку почали чіплятися до дівчат із сусіднього купе. Лисенко лише у трусах виламав двері у купе до молодих дівчат, які повертались з похорону подруги. Після цього у інцидент втрутилась охорона та начальник потягу, а Мілько попросив вибачення в усіх за поведінку одноклубника. Охорона була змушена протягом усієї ночі сидіти в купе дівчат та захищати їх від п'яних ковалівців.

Три клуби Ла Ліги зацікавились Луніним

Український голкіпер Андрій Лунін продовжує "гріти" лавку для запасних у Реалі, тому швидше за все покине клуб. Футболістом цікавляться відразу три команди з Іспанії.

Інтерес до футболіста проявляють Бетіс, Гранада та Ейбар. Найкращим варіантом для 22-річного воротаря збірної України був би варіант із Бетісом, який в елітному дивізіоні йде на високому 6 місці. Гранада – 8-а, Ейбар – аутсайдер сезону, який перебуває на останній 20 позиції.

Лунін хоче покинути Реал

У 2018 році луганська Зоря несподівано для усіх оформила трансфер Луніна у мадридський Реал. Однак за цей час голкіпер провів у рамці воріт "Королівського клубу" лише один офіційний матч та ще й невдалий. В 1/16 фіналу Кубка Іспанії Реал програв скромному Алькояно (2:1). Українець невпевнено зіграв у воротах та більше не виходив на футбольне поле.

Лунін вже сам заявив, що не проти покинути іспанський гранд заради ігрової практики. Хетафе хотів орендувати голкіпера, але усі зацікавленості були лише на рівні слів.

Баварія офіційно відмовилася від Суперліги

Мюнхенська Баварія офіційно відмовилася від участі у Суперлізі. Чемпіони Німеччини відмовилися приєднатися до 12 клубів-засновників турніру.

Глава правління Баварії Карл-Хайнц Румменігге заявив, що мюнхенський клуб солідарний з Бундеслігою, яка засудила створення Суперліги.

"Від імені правління можу прямо заявити, що Баварія не бере участі в Суперлізі. Баварія солідарна з Бундеслігою. Для нас було і є великим задоволенням грати як представнику Німеччини у Лізі чемпіонів.

Всі ми досі із задоволенням згадуємо нашу перемогу у Лісабоні у 2020 році – такий щасливий момент ніколи не забувається. Для Баварії Ліга чемпіонів – найкраще клубне змагання у світі", – заявив Румменігге.



Що відомо про Суперлігу / Інфографіка Спорт 24