УЕФА планирует провести на следующей неделе полуфиналы Лиги чемпионов с участием Реала, Челси и Манчестер Сити по первоначальному графику, хотя ранее сообщалось, что команды будут исключены из турнира.
К теме В ФИФА впервые отреагировали на создание Суперлиги: клубы должны понести ответственность
Глава УЕФА Александер Чеферин предложил клубам из Суперлиги "одуматься".
"УЕФА не рассматривает вопрос об исключении клубов из своих турниров на этой неделе, матчи на следующей неделе состоятся", – сообщил источник издания.
Футбольная Суперлига: что это такое
- 18 апреля 12 футбольных клубов объявили о создании Суперлиги. Это английские Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Манчестер Сити, Тоттенхэм, Арсенал и Челси, испанские Реал, Барселона и Атлетико, а также итальянские Ювентус, Милан и Интер.
- В общем учредителей должно быть 15. А в новом турнире будут выступать 20 клубов. 5 команд будут получать приглашения отдельно на каждый сезон.
- Когда именно должна стартовать созданная Суперлига – пока неизвестно. Организаторы заявили, что начало турнира запланировано на август. Но не указали, успеют ли они это сделать в 2021 году.