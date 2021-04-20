УЕФА планирует провести на следующей неделе полуфиналы Лиги чемпионов с участием Реала, Челси и Манчестер Сити по первоначальному графику, хотя ранее сообщалось, что команды будут исключены из турнира.

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Глава УЕФА Александер Чеферин предложил клубам из Суперлиги "одуматься".

"УЕФА не рассматривает вопрос об исключении клубов из своих турниров на этой неделе, матчи на следующей неделе состоятся", – сообщил источник издания.

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