Об этом в интервью телекомпании заявил член исполкома УЕФА Йеспер Меллер. По его словам, 3 клуба должны покинуть Лигу чемпионов.
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УЕФА исключат из Лиги чемпионов 3 клуба
Ожидаю, что это произойдет в пятницу, 23 апреля. Затем мы должны определить, как завершить этот сезон в Лиге чемпионов. Внеочередное заседание исполкома УЕФА состоится в тот же день,
– отметил Меллер.
По его словам, вместе с "Реалом", "Манчестер Сити" и "Челси" из Лиги чемпионов исключат и другие команды, которые решили участвовать в новом европейском турнире – Суперлиге. Меллер подчеркнул, что контракты автоматически разрываются после отказа клубов.
Создание Суперлиги и реакция на это УЕФА
- Поздно вечером 18 апреля 12 клубов "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Реал Мадрид", "Барселона", "Атлетико", "Интер", "Милан" и "Ювентус" – объявили о создании нового европейского турнира – Суперлиги. Они опубликовали формат проведения соревнования, в котором примут участие 20 команд.
- Руководство Суперлиги подало в суд на ФИФА и УЕФА из-за планов ассоциаций запретить клубам участвовать в турнире. Клубам, которые будут участвовать в Суперлиге, пригрозили исключением из всех турниров – национальных и международных.
- В то же время Союз европейских футбольных ассоциаций объявил о реформе еврокубковых турниров. Она вступит в силу, начиная с сезона 2024 – 2025 годов.