Об этом в интервью телекомпании заявил член исполкома УЕФА Йеспер Меллер. По его словам, 3 клуба должны покинуть Лигу чемпионов.

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УЕФА исключат из Лиги чемпионов 3 клуба

Ожидаю, что это произойдет в пятницу, 23 апреля. Затем мы должны определить, как завершить этот сезон в Лиге чемпионов. Внеочередное заседание исполкома УЕФА состоится в тот же день,

– отметил Меллер.

По его словам, вместе с "Реалом", "Манчестер Сити" и "Челси" из Лиги чемпионов исключат и другие команды, которые решили участвовать в новом европейском турнире – Суперлиге. Меллер подчеркнул, что контракты автоматически разрываются после отказа клубов.

Создание Суперлиги и реакция на это УЕФА