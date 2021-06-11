Ломаченко и Хейни могут провести бой на легендарной арене: известна дата

Василий Ломаченко не успел провести бой с Масайоши Накатани, как ему нашли нового соперника. До конца года украинец может встретиться с Девином Хэйни.
Бой может состояться на Madison Square Garden
Боб Арум, глава промоутерской компании Top Rank, прокомментировал возможный поединок между Ломаченко и Хэйни.
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По словам Арума, Ломаченко и Хейни могут встретиться, если Теофимо Лопес покинет легкий дивизион.
"Это интересный бой. Если, допустим, Теофимо Лопес поднимется в первый полусредний вес, то Ломаченко будет искать себе оппонента. И поединок Хейни – Ломаченко был бы интересным", – сказал промоутер.
Он добавил, что для Ломаченко не проблема провести бой в декабре. Промоутер заявил, что Ломаченко и Хейни могут встретиться 11 декабря на Madison Square Garden.
У нас есть дата, под которую мы ищем большой бой. Это 11 декабря, ведь в этот день будут вручать Приз Хайсмана. Мы будем в Madison Square Garden, и это был бы хороший бой для арены,
– резюмировал промоутер.
- Заметим, что уже 26 июня Ломаченко проведет бой против Масайоши Накатани. Это будет первый поединок Ломаченко после поражения Теофимо Лопесу.
- Зато Хэйни свой предыдущий бой провел в мае и в достаточно равном поединке победил Хорхе Линареса единогласным решением судей.
Ломаченко и Хейни обсуждали бой
- Непобедимый Хейни весной в твиттере спросил, где исчез Ломаченко. Украинец ответил, что "здесь" и назвал потенциальных соперников "трусами".
- Боксеры начали выяснять отношения и после серии провокаций дошли до обсуждения очного поединка.
- Хейни решил бросить вызов украинцу, от которого Ломаченко не отказался. О бое спросили промоутера Ломаченко, который сказал, что готов организовать поединок только летом.
- Впрочем, договориться о бое боксеры так и не смогли.