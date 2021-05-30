Успешная защита титула

Перед этим поединком Девин Хейни дважды защищал чемпионский титул. На этот раз защита была очень сложной. Хорхе Линарес дал достойный бой сопернику и даже мог отобрать пояс у американца.

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Для венесуэльца Линареса это был первый чемпионский бой после того, как в 2018 году он проиграл оба своих пояса Василию Ломанчеко.

Хейни с первых секунд выглядел значительно лучше и свежее на ринге. Его преимущество было колоссальным и держалось вплоть до 10 раунда. А дальше был один удар венесуэльца, который мог перевернуть ход поединка с ног на голову. Линарес выбросил в сторону Хейни мощную комбинацию. Девин потерял равновесие, но сигнал об окончании раунда спас боксера из США от нокдауна и нокаута.

После отдыха последние раунды остались тоже за Линаресом. Но венесуэлец слишком поздно включился на ринге. Хейни выиграл бой по решению судей– 116:112, 116:112, 115:113 и защитил пояс WBC. Как видим, судьи были единогласными, только один судья дал 115: 113

Американец стал первым боксером, победившим Линареса по очкам.

Хейни уже заявил о желании объединить титулы по разным версиям и предложил подраться обидчику Ломаченко Теофимо Лопесу. Однако Лопес 19 июня выйдет на ринг против Джорджа Камбососа.

Девин Хейни – Хорхе Линарес видеообзор