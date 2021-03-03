Американец Девин Хейни после перепалки с Василием Ломаченко решил перейти к конкретике. 22-летний боксер предлагает украинцу провести бой в этом году.

Ты сделаешь наш бой?

Ломаченко и Хейни решили выяснять отношения в твиттере. Боксеры завершили на обсуждении титула франчайзингового чемпиона, которым владел Ломаченко.

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Это звание в 2020 году позволило Ломаченко избежать обязательно защиты титула против Хейни. В итоге Василий получил шанс встретиться с Теофимо Лопесом.

"Что тебе даст, если я скажу, кто принял решение о моем франчайзинговом титуле, ты сделаешь наш бой?", – написал Ломаченко в твиттере.

В ответ непобедимый Хейни намекнул, что готов встретиться с 34-летним украинцем.

Я свободен в конце апреля или в начале мая,

– ответил Хейни.

I’m free end of April or early May https://t.co/Wm1n3navjB — Devin Haney (@Realdevinhaney) March 2, 2021