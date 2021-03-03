Девин Хейни предложил Ломаченко бой: дата
Американец Девин Хейни после перепалки с Василием Ломаченко решил перейти к конкретике. 22-летний боксер предлагает украинцу провести бой в этом году.
Источник:24 канал
Ты сделаешь наш бой?
Ломаченко и Хейни решили выяснять отношения в твиттере. Боксеры завершили на обсуждении титула франчайзингового чемпиона, которым владел Ломаченко.
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Это звание в 2020 году позволило Ломаченко избежать обязательно защиты титула против Хейни. В итоге Василий получил шанс встретиться с Теофимо Лопесом.
"Что тебе даст, если я скажу, кто принял решение о моем франчайзинговом титуле, ты сделаешь наш бой?", – написал Ломаченко в твиттере.
В ответ непобедимый Хейни намекнул, что готов встретиться с 34-летним украинцем.
Я свободен в конце апреля или в начале мая,
– ответил Хейни.
- Предыдущий бой Василий Ломаченко провел в октябре 2020 года, когда проиграл Лопесу титулы WBC, WBA, WBO.
- Из-за травмы плеча украинец только в 2021 году вернулся к тренировкам. Боксер решил остаться в легком весе и анонсировал возвращение уже весной.
- Боб Арум, промоутер Ломаченко, заявлял, что украинский боксер имеет несколько вариантов относительно следующего поединка. Одним из них является именно Хейни.
- Хейни провел 25 поединков и все выиграл. В его активе 15 побед нокаутом.
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