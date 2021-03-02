Украинец Василий Ломаченко продолжил словесную перепалку с американским боксером Девином Хейни. Боксеры выясняют отношения в социальных сетях.

Все началось в твиттере Хейни, когда американец спросил, где Ломаченко. Украинец ответил, что "здесь" и ждет, когда "трусы" решатся на бой с ним.

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Продолжение перепалки

22-летний Хейни умело насолил Ломаченко. Он вспомнил поражение Ломаченко в поединке с Теофимо Лопесом и заявил, что ждать – не сильна сторона Ломаченко.

"Ожидание – не твой конек, думаю ты усвоил это с поединка с Лопесом", – написал Хейни.

Таким образом Девин посмеялся над Ломаченко, который половину проигранного боя с Лопесом не шел в атаку.

Но Ломаченко из тех боксеров, за словом в карман не полезет. "Ожидание – твое любимое занятие, ведь ты до сих пор так ни с кем и не дрался", – ответил Ломаченко.

Украинец подразумевает, что Хейни так и не встречался с топ-соперниками.

Waiting is not your best bet I would think u learned that from the Teo fight ‍♂️ https://t.co/1YgJ9xbaQh — Devin Haney (@Realdevinhaney) March 1, 2021

С этого момента перепалка боксеров стала еще горячей, ведь Хейни обвинил Ломаченко в том, что украинец избегал поединка с ним.

Я же ждал боя с тобой, когда был твоим обязательным претендентом, а ты запросил себе франчайзинговый титул,

– ответил Девин.

I was definitely waiting to fight you when I was your MANDATORY & you petitioned for the Franchise Title! https://t.co/NHFU4QDwPn — Devin Haney (@Realdevinhaney) March 1, 2021

После того, как Ломаченко 31 августа 2019 года победил Люка Кэмпбелла, он стал чемпионом мира по версии WBC. Вместе с тем, WBC назначила Ломаченко так называемым франчайзинговым чемпионом и титул формально перешел к Хейни.

"Ты знаешь, что это было не мое решение! Но тебе об этом жалеть, ведь в итоге они отправили тебе титул по почте", – отшутился Ломаченко.

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Перепалку завершил Хейни: "Ок, тогда скажи мне, кто принял это решение". Василий пока не ответил на этот комментарий Хейни.

Well tell me who made the decision https://t.co/DfbNWFqtGj — Devin Haney (@Realdevinhaney) March 1, 2021

Ломаченко в поисках соперника