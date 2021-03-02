Ломаченко продолжил словесную перепалку с потенциальным соперником
Украинец Василий Ломаченко продолжил словесную перепалку с американским боксером Девином Хейни. Боксеры выясняют отношения в социальных сетях.
Источник:24 канал
Все началось в твиттере Хейни, когда американец спросил, где Ломаченко. Украинец ответил, что "здесь" и ждет, когда "трусы" решатся на бой с ним.
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Продолжение перепалки
22-летний Хейни умело насолил Ломаченко. Он вспомнил поражение Ломаченко в поединке с Теофимо Лопесом и заявил, что ждать – не сильна сторона Ломаченко.
"Ожидание – не твой конек, думаю ты усвоил это с поединка с Лопесом", – написал Хейни.
Таким образом Девин посмеялся над Ломаченко, который половину проигранного боя с Лопесом не шел в атаку.
Но Ломаченко из тех боксеров, за словом в карман не полезет. "Ожидание – твое любимое занятие, ведь ты до сих пор так ни с кем и не дрался", – ответил Ломаченко.
Украинец подразумевает, что Хейни так и не встречался с топ-соперниками.
С этого момента перепалка боксеров стала еще горячей, ведь Хейни обвинил Ломаченко в том, что украинец избегал поединка с ним.
Я же ждал боя с тобой, когда был твоим обязательным претендентом, а ты запросил себе франчайзинговый титул,
– ответил Девин.
После того, как Ломаченко 31 августа 2019 года победил Люка Кэмпбелла, он стал чемпионом мира по версии WBC. Вместе с тем, WBC назначила Ломаченко так называемым франчайзинговым чемпионом и титул формально перешел к Хейни.
"Ты знаешь, что это было не мое решение! Но тебе об этом жалеть, ведь в итоге они отправили тебе титул по почте", – отшутился Ломаченко.
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Перепалку завершил Хейни: "Ок, тогда скажи мне, кто принял это решение". Василий пока не ответил на этот комментарий Хейни.
Ломаченко в поисках соперника
- После поражения Лопесу в октябре 2020 года Ломаченко только в начале 2021-го возобновил тренировки. Как известно, украинец вышел на бой с Лопесом с травмой плеча.
- Ломаченко решил остаться в легком весе. Потенциальным соперником Василия называли японца Масаеши Накатани. Украинец и японец даже обменялись любезностями в соцсетях. Но до сих пор до конкретики дело не дошло.
- Также в СМИ обсуждали кандидатуру Ричарда Комми. Но бывший чемпион мира по версии IBF не слишком настроен на поединок с Ломаченко.
- Боб Арум, промоутер Ломаченко, заявил, что украинец имеет несколько вариантов относительно следующего поединка. В частности, он может встретиться с Девином Хейни, Райаном Гарсией и даже Теофимо Лопесом.
- Впрочем, Лопес уже почти согласовал бой с Джорджем Камбососом. Следовательно, остаются варианты с Хейни или Гарсией.
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