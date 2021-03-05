Девин Хейни "спрыгнул" с боя против Ломаченко и встретится с известным боксером
Следующим соперником Василия Ломаченко вряд ли станет американец Девин Хейни. Боксер встретится с битым Василием Ломаченко в 2018 году Хорхе Линаресом.
Источник:твиттер Криса Манникса
Хейни и Линарес ведут переговоры
Инсайдер Крис Манникс из издания Sports Illustrated сообщил, что Хейни не встретится с Ломаченко. Американец проведет бой против Хорхе Линареса.
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Хейни и Линарес находятся на продвинутой стадии переговоров об очном поединке. Представители чемпиона нацелены на май,
– написал Манникс.
22-летний Хейни подтвердил, что встретится с Линаресом. Он заявил, что Боб Арум, промоутер Ломаченко, не даст ему провести бой с украинцем.
"Это правильно. Боб не даст мне Лому, поэтому я остановлюсь на Линаресе... Пока", – написал Хейни в твиттере.
Как возникла идея боя Ломаченко – Лопес
До сих пор непобедимый Хейни, получивший 25 побед, в твиттере спросил, где исчез Ломаченко. Украинец ответил, что "здесь" и назвал всех потенциальных соперников "трусами".
Боксеры начали выяснять отношения и после серии провокаций пришли к обсуждению очного поединка.
Хейни решил бросить вызов украинцу, от которого Ломаченко не отказался. О бое спросили у промоутера Ломаченко, который сказал, что готов организовать поединок только летом.
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