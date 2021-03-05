Следующим соперником Василия Ломаченко вряд ли станет американец Девин Хейни. Боксер встретится с битым Василием Ломаченко в 2018 году Хорхе Линаресом.

Хейни и Линарес ведут переговоры

Инсайдер Крис Манникс из издания Sports Illustrated сообщил, что Хейни не встретится с Ломаченко. Американец проведет бой против Хорхе Линареса.

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Хейни и Линарес находятся на продвинутой стадии переговоров об очном поединке. Представители чемпиона нацелены на май,

– написал Манникс.

Devin Haney (@Realdevinhaney) and @JorgeLinares are in advanced discussions for a 135-pound title fight, sources told @SInow. Representatives are targeting a May date for Haney, a lightweight titleholder, and Linares, a former three-division world champion. — Chris Mannix (@SIChrisMannix) March 4, 2021

22-летний Хейни подтвердил, что встретится с Линаресом. Он заявил, что Боб Арум, промоутер Ломаченко, не даст ему провести бой с украинцем.

"Это правильно. Боб не даст мне Лому, поэтому я остановлюсь на Линаресе... Пока", – написал Хейни в твиттере.

This is correct. Bob won’t give me Loma so I’ll settle for Linares... for now https://t.co/wmLjjINlTK — Devin Haney (@Realdevinhaney) March 4, 2021

Как возникла идея боя Ломаченко – Лопес

До сих пор непобедимый Хейни, получивший 25 побед, в твиттере спросил, где исчез Ломаченко. Украинец ответил, что "здесь" и назвал всех потенциальных соперников "трусами".

Боксеры начали выяснять отношения и после серии провокаций пришли к обсуждению очного поединка.

Хейни решил бросить вызов украинцу, от которого Ломаченко не отказался. О бое спросили у промоутера Ломаченко, который сказал, что готов организовать поединок только летом.