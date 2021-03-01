Я жду, когда вы, трусы, решитесь на настоящий бой: Ломаченко жестко отреагировал на троллинг
Бывший лидер легкого веса Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) откликнулся на заявление чемпиона WBC Девина Хейни (25-0, 15 КО).
Источник:24 канал
Хейни спросил, где наш соотечественник, намекнув на то, что Василий пропал с радаров после поражения от Теофимо Лопеса.
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Американец на своей странице в твиттере написал обращение к украинцу: "Где, б***ь, Лома?!".
А Василий решил ответить и сделал это максимально жестко. "Я здесь! Жду, пока вы, трусы, решитесь на настоящий бой, а не на схватку в твиттере, – написал Ломаченко.
Кто станет следующим соперником Ломаченко
Потенциальным претендентом на бой с украинцем называют японца Масаеши Накатани, который проигрывал Теофимо Лопесу. Об этом заявлял промоутер Ломаченко Боб Арум.
Ломаченко в ответ опубликовал картинку с Накатани в своих соцсетях. Японец "пришел" в комментарии и спросил: "Это следующий бой?"
По словам Арума, у Ломаченко есть несколько вариантов относительно следующего поединка. В частности, он может встретиться с Девином Хейни, Райаном Гарсией и даже Теофимо Лопесом.
Что известно о поражении Ломаченко17 октября Лопес нанес поражение Ломаченко в 12-раундовом поединке, который завершился небольшим скандалом. Решение одного из судей возмутило украинскую команду. Джули Ледерман отдала Василию только один раунд.
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