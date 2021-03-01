Бывший лидер легкого веса Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) откликнулся на заявление чемпиона WBC Девина Хейни (25-0, 15 КО).

Хейни спросил, где наш соотечественник, намекнув на то, что Василий пропал с радаров после поражения от Теофимо Лопеса.

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Американец на своей странице в твиттере написал обращение к украинцу: "Где, б***ь, Лома?!".

А Василий решил ответить и сделал это максимально жестко. "Я здесь! Жду, пока вы, трусы, решитесь на настоящий бой, а не на схватку в твиттере, – написал Ломаченко.

Кто станет следующим соперником Ломаченко

Потенциальным претендентом на бой с украинцем называют японца Масаеши Накатани, который проигрывал Теофимо Лопесу. Об этом заявлял промоутер Ломаченко Боб Арум.

Ломаченко в ответ опубликовал картинку с Накатани в своих соцсетях. Японец "пришел" в комментарии и спросил: "Это следующий бой?"

По словам Арума, у Ломаченко есть несколько вариантов относительно следующего поединка. В частности, он может встретиться с Девином Хейни, Райаном Гарсией и даже Теофимо Лопесом.