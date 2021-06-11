По его словам, главной датой боя считается 25 сентября. Однако есть и запасная дата – за неделю до этого – 18 сентября.
Касательно места сражения, то это точно будет Лондон. Рассматриваются варианты со стадионами "Тоттенхэм" или "Уэмбли".
Эдди Хирн также отметил, что вместе с промоутером Усика Александром Красюком они обо всем уже договорились, и предупредили WBO об этом бое. Осталось только официально подписать документы.
Бой Усик – Джошуа: главное
- Усик и Джошуа должны драться за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBO. Этим поясом владеет британец. Но Усик, как бывший чемпион этой организации в крузервейте, после поднятия в весовой категории, имел право сразу на чемпионский бой.
- Для Усика это будет лишь третий бой в тяжелом весе. Предыдущий раз он выходил на ринг против Дерека Чисоры 31 октября 2020 года.
- Джошуа последний раз дрался 12 декабря 2020 года, когда защитил свой чемпионский титул IBF в бою против Курбата Пулева.