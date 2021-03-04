Я буду готов, – Ломаченко принял вызов Хейни
Украинский боксер Василий Ломаченко готов вернуться на ринг уже весной 2021 года. Украинец принял вызов обладателя титула WBC Девина Хейни.
Источник:официальный твиттер Василия Ломаченко
Боксеры провели словесную перепалку в соцсети. Девин Хейни воспользовался случаем и предложил Василию Ломаченко провести бой уже в этом 2021 году. На такое предложение украинец дал положительный ответ.
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Ответ Ломаченко
Американец написал, что может провести поединок в апреле или начале мая. Такая дата боя полностью устроила опытного украинского боксера.
Это стандартное время для подготовки. Я буду готов,
– ответил Ломаченко.
Промоутер украинца Боб Арум готов провести такой бой, по его мнению, это было бы хорошее шоу для фанатов.
- Ломаченко хочет как можно быстрее реабилитироваться в глазах украинских болельщиков после поражения от Теофимо Лопеса. В том поединке украинец проиграл и потерял возможность называться абсолютным чемпионом мира в легком весе.
- После этого Василий и его команда потребовали реванш, но боксер из США не настроен второй раз выходить на ринг против украинца. Теофимо уже готовится к бою за защиту титула против Джорджа Камбососа.
- Ранее сообщалось, что соперниками Ломаченко могут стать Ричард Комми или Масаеши Накатани.
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