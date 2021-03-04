Украинский боксер Василий Ломаченко готов вернуться на ринг уже весной 2021 года. Украинец принял вызов обладателя титула WBC Девина Хейни.

Боксеры провели словесную перепалку в соцсети. Девин Хейни воспользовался случаем и предложил Василию Ломаченко провести бой уже в этом 2021 году. На такое предложение украинец дал положительный ответ.

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Ответ Ломаченко

Американец написал, что может провести поединок в апреле или начале мая. Такая дата боя полностью устроила опытного украинского боксера.

Это стандартное время для подготовки. Я буду готов,

– ответил Ломаченко.

This is standard time for preparation! I'll be ready! https://t.co/2J8TANHXwi — LOMA (@VasylLomachenko) March 3, 2021

Промоутер украинца Боб Арум готов провести такой бой, по его мнению, это было бы хорошее шоу для фанатов.