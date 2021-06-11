Бій може відбутися на Madison Square Garden

Боб Арум, глава промоутерської компанії Top Rank, прокоментував можливий поєдинок між Ломаченком та Хейні.

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За словами Арума, Ломаченко та Хейні можуть зустрітися, якщо Теофімо Лопес покине легкий дивізіон.

"Це цікавий бій. Якщо, припустимо, Теофімо Лопес підійметься у першу напівсередню вагу, то Ломаченко буде шукати собі опонента. І поєдинок Хейні – Ломаченко був би цікавим", – сказав промоутер.

Він додав, що для Ломаченка не проблема провести бій у грудні. Промоутер заявив, що Ломаченко та Хейні можуть зустрітися 11 грудня на Madison Square Garden.

У нас є дата, під яку ми шукаємо великий бій. Це 11 грудня, адже у цей день будуть вручати Приз Хайсмана. Ми будемо у Madison Square Garden, і це був би хороший бій для арени,

– резюмував промоутер.

Зауважимо, що вже 26 червня Ломаченко проведе бій проти Масайоші Накатані. Це буде перший поєдинок Ломаченка після поразки Теофімо Лопесу.

Натомість Хейні свій попередній бій провів у травні та в досить рівному поєдинку переміг Хорхе Лінареса одноголосним рішенням суддів.

Ломаченко та Хейні обговорювали бій