Бой может состояться на Madison Square Garden

Боб Арум, глава промоутерской компании Top Rank, прокомментировал возможный поединок между Ломаченко и Хэйни.

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По словам Арума, Ломаченко и Хейни могут встретиться, если Теофимо Лопес покинет легкий дивизион.

"Это интересный бой. Если, допустим, Теофимо Лопес поднимется в первый полусредний вес, то Ломаченко будет искать себе оппонента. И поединок Хейни – Ломаченко был бы интересным", – сказал промоутер.

Он добавил, что для Ломаченко не проблема провести бой в декабре. Промоутер заявил, что Ломаченко и Хейни могут встретиться 11 декабря на Madison Square Garden.

У нас есть дата, под которую мы ищем большой бой. Это 11 декабря, ведь в этот день будут вручать Приз Хайсмана. Мы будем в Madison Square Garden, и это был бы хороший бой для арены,

– резюмировал промоутер.

Заметим, что уже 26 июня Ломаченко проведет бой против Масайоши Накатани. Это будет первый поединок Ломаченко после поражения Теофимо Лопесу.

Зато Хэйни свой предыдущий бой провел в мае и в достаточно равном поединке победил Хорхе Линареса единогласным решением судей.

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