Василий Ломаченко и американский боксер Девин Хейни публично договорились о бое. Теперь слово за промоутерами боксеров и первым на сцену вышел менеджер Ломаченко – Боб Арум с Top Rank.

Мы бы устроили бой в июле, или в начале августа

Боб Арум заявил, что заинтересован в проведении поединка Ломаченко с Хейни.

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"Конечно, я заинтересован в организации боя Ломаченко – Хейни. Здесь не может быть никаких вопросов. Это был бы очень хороший бой, серьезное испытание для обоих ребят", – сказал Арум.

Если Ломаченко и Хейни сообщали, что готовы встретиться в апреле или мае, то в Арума совсем другие планы. Промоутер считает, что поединок может состояться летом.

Я считаю, что их поединок пользовался бы очень большой популярностью. Исходя из графика наших других боев, мы бы устроили его или в июле, или в начале августа,

– отметил Арум.

Что известно о бое Ломаченко – Хейни