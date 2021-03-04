Ломаченко – Хейни: промоутер готов организовать бой только летом
Василий Ломаченко и американский боксер Девин Хейни публично договорились о бое. Теперь слово за промоутерами боксеров и первым на сцену вышел менеджер Ломаченко – Боб Арум с Top Rank.
Источник:Boxing Social
Мы бы устроили бой в июле, или в начале августа
Боб Арум заявил, что заинтересован в проведении поединка Ломаченко с Хейни.
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"Конечно, я заинтересован в организации боя Ломаченко – Хейни. Здесь не может быть никаких вопросов. Это был бы очень хороший бой, серьезное испытание для обоих ребят", – сказал Арум.
Если Ломаченко и Хейни сообщали, что готовы встретиться в апреле или мае, то в Арума совсем другие планы. Промоутер считает, что поединок может состояться летом.
Я считаю, что их поединок пользовался бы очень большой популярностью. Исходя из графика наших других боев, мы бы устроили его или в июле, или в начале августа,
– отметил Арум.
Что известно о бое Ломаченко – Хейни
- Непобедимый Хейни, на счету которого 25 побед, в твиттере спросил, куда исчез Ломаченко. Украинец с ответом не замедлил и назвал потенциальных соперников трусами.
- Слово за слово и боксеры начали выяснять отношения. В итоге провокации спортсмены пришли к обсуждению поединка. Хейни бросил вызов украинцу, от которого Ломаченко решил не отказываться.
- Для Ломаченко встреча с Хейни может стать первой после поражения Теофимо Лопесу в октябре 2020 года.
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