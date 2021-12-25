Промоутер: Возвращение уже началось
Хирн рассказал, что Джошуа разозлился после поражения от Усика. Британец стремится одержать победу в предстоящем противостоянии.
К слову Промоутер Джошуа назвал возможную дату и место проведения реванша с Усиком.
Энтони до сих пор сосредоточен на реванше против Усика. Он все еще злится, потому что ему не нравится проигрывать, а также Джошуа разочарован тем, как он проиграл этот бой,
– сказал промоутер.
Промоутер уверен, что Джошуа победит украинца в будущем реванше.
"Возвращение уже началось. Джошуа хочет вернуть свои титулы и снова стать чемпионом мира. Я верю, что это он сделает. Также я верю, что он может победить Александра Усика!", – рассказал британец.
Усик – Джошуа: что известно о реванше
- В сентябре украинский боксер сенсационно победил Энтони Джошуа и отобрал у него чемпионские титулы.
- Сразу после поражения британец активировал опцию о реванше.
- Усик неоднократно отмечал, что хотел бы выйти на ринг при поддержке родных трибун. Тем не менее, промоутер Эдди Хирн заявил, что реванш точно не состоится в Украине.
- Также Хирн отметил, что предстоящий поединок может состояться в апреле 2022 года.