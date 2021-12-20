"Добрый вечер! Мы из Украины"
Поединок Беринчика и Чаниева получил политический привкус, ведь перед боем Денис сделал заявление о родном Краснодоне. Сейчас город оккупирован российскими наемниками. Денис заявил, что Краснодон – это Украина.
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После победы Беринчик опубликовал фото, как бьет Чаниева по лицу. "Добрый вечер! Мы из Украины", – подписал Беринчик фото.
Впоследствии в сториз инстаграма Беринчика появилось видео. "Вы знаете, что вас боятся?"–спрашивают Беринчика. "Кто? Русские?", – переспрашивает Денис. "Да, русские", – отвечает собеседник.
После этого появляется видео моментов, как Беринчик бьет Чаниева.
Видео со сториз Дениса Беринчика в инстаграме
Беринчик победил Чаниева: главное
- Беринчик в Броварах провел 16-й бой на профессиональном ринге. Традиционно для себя украинец устроил эффектное появление в ринге.
- Денис выехал на машине на бой против Чаниева.
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- В поединке против россиянина 33-летний Беринчик провел 6-ю защиту пояса WBO International. Боксеры провели в ринге все 12 раундов и украинец одержал победу решением судей.
- Победа позволила Денису улучшить позиции в рейтинге BoxRec. А промоутер Беринчика Александр Красюк заявил, что Денис идет за титулом чемпиона мира.