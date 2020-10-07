В четверг, 8-го октября, украинский обладатель пояса интерконтинентального чемпиона мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик проведет очередной бой. Непобедимый Берничик проведет третью защиту титула против Виорела Симиона. Одной из особенностей Беринчика является то, что под каждый бой он подбирает особый образ. Спорт 24 вспоминает, в каких образах Денис выходил в ринг.

Гладиатор

12 декабря 2015 года в своем третьем поединке на профессиональном ринге Беричник победил Дьерди Мижеи. Украинец победил решением судей. На этот бой Беринчик вышел в образе гладиатора. Об этом сообщает 24 канал.

На мотоцикле

12 ноября 2016 года в Ледовом дворце торгово-развлекательного центра "Терминал" в Броварах Денис победил испанца Хуана Окуру. Бой прошел всю дистанцию (8 раундов) и завершился победой украинца по очкам. На этот бой Беринчик выехал на мотоцикле.

Казак

23 апреля 2016 года на бой против аргентинца Эмилиано Мартина Гарсии вышел в казацком наряде. Вместе с Денисом в национальной одежде были и его помощники, также одетые в шаровары и вышиванки. Сопровождал Беринчика другой известный боксер Александр Усик, который переоделся атаманом и вооружился булавой.

Заключенный

16 сентября 2017 года на бой против Исмаэля Гарсии Беринчик вышел в образе заключенного. Он был в цепях, а его сопровождала "вооруженная охрана". Так боксер решил вспомнить свою молодость, где у него были проблемы с законом.

Олимпийский мишка

16 декабря 2017 года в Броварах Денис получил шанс завоевать первый в профессиональной карьере титул. Соперником Беринчика стал филиппинский боксер Аллан Валлеспин. Бой завершился в шестом раунде десятираундового поединка нокаутом в исполнении украинца. На бой Беринчик вышел в образе олимпийского медведя.

Казак на коне

23 июня 2018 года Беринчик защищал свой чемпионский пояс против Хосе Луиса Прието. На этот бой украинец не вышел, а выехал на коне в казацком наряде. И победил. Бой завершился после пятого раунда десятираундового поединка отказом колумбийца продолжать бой.

Супер Марио

На бой против филиппинца Росеки Кристобаля за вакантный титул WBO International 22 декабря 2018 года украинец вышел в костюме героя видеоигр 90-х Супер Марио. А по дороге на ринг он перепрыгивал грибы и сражался с черепахами – все как в легендарной игре. Бой завершился на 20-той секунде седьмого раунда техническим нокаутом в исполнении украинца.

Посетитель бани

20 апреля 2019 года на бой против японца Нихито Аракавы (32-6-2, 18 КО) украинец вышел в образе посетителя бани. Дениса вынесли на специальной ноши, побивая банными вениками. После этого боксер прыгнул в импровизированную бочку с холодной водой.

Выход в клетке с цепями

5 октября 2019 года Беринчика вывезли на бой против представителя Мексики Патрицио Лопеса Морено в клетке. Денис был закован цепями и имел маску на лице. Впоследствии с украинца сняли цепи, после чего он зашел в ринг. Поединок против Морено завершился победой Дениса решением судей.

Денис Беринчик – видео лучших выходов в ринг