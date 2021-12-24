"Возможно, что он что-то скрывает"
Башир отметил, что не раз видел Владимира на тренировках. По его словам, украинец находится в отличной форме.
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Владимир может вернуться. Имею в виду, что он по-прежнему в хорошей форме. Я видел тренировки на олимпийской базе. Четыре раза видел его на тренировках, и он все еще хорош,
– заверил экс-тренер Владимира.
Также американец вспомнил разговор с Кличко-младшим.
"Я спросил его: "Почему ты в такой хорошей форме?" А он мне ответил: "Это не твое дело". Так что возможно, что он что-то скрывает. Он в классной форме. Я думаю, он может вернуться и снова стать чемпионом мира. У него для этого есть навыки и сила", – заявил тренер.
Джеймс Али Башир: тренерская деятельность американца
- Американский специалист тренировал непобедимого Александра Усика. Он сотрудничал с украинцем до февраля 2017 года. Под его руководством Александр провел десять поединков.
- В настоящее время Башир является тренером еще одного украинского боксера Владислава Сиренко.