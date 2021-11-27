Красюк: Беринчик получит свой шанс засиять

Поединок Беринчик – Кэмпбелл мог состояться на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне. Непобедимый украинец должен был появиться в ринге перед главным событием шоу – боем Усика с Джошуа.

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Промоутер Беринчика рассказал, что встреча Беринчика и Люка Кэмпбелла не состоялась по двум причинам.

Во-первых, Люк Кэмпбелл летом объявил о завершении карьеры боксера.

Во-вторых, у Беринчика не было возможности эффектно появиться в ринге.

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Во-первых, Кэмпбелл ушел из бокса. Во-вторых, Беринчик просто так драться в андеркарде 8 раундов... Не было возможности ставить титульный бой. Чем эпатажный Беринчик? Не только своим боксом, но и выходами в ринг. Какой может быть выход Беринчика, если у нас главное событие Усик – Джошуа. Просто вопрос времени. Беринчик получит свой шанс засиять,

– сказал Александр Красюк.

Вниманию. Люк Кэмпбелл – олимпийский чемпион Лондона 2012 года. На профессиональном ринге британец в 2019 году сражался против Василия Ломаченко и потерпел поражение.

Следующий бой Беринчика

Денис Беринчик официально проведет следующий бой 18-го декабря. Обладатель титула WBO International встретится с россиянином Исой Чаниевым.

Заметим, что соперником украинца мог стать аргентинец Густаво Лемос. Но, как рассказал Красюк, сторона Лемоса выбрала другого соперника.

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