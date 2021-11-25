Кто такой промоутер, реально ли провести реванш между Усиком и Джошуа в Киеве, почему у Беринчика сорвался бой против Густаво Лемоса, кто может заставить вернуться в бокс Владимира Кличко и почему Юрий Захареев перспективнее, чем Александр Хижняк. Ответы на все эти вопросы читайте в эксклюзивном интервью Александра Красюка.

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Разговор с гендиректором компании K2 Promotions Ukraine Александром Красюком читайте в рамках нового проекта сайта 24 канала – "Интервью24".

Что такое работа промоутера

Кто такой промоутер в профессиональном боксе?

Для того, чтобы достоверно ответить на этот вопрос, нужно вернуться немного в историю: как это вообще появилось. Что такое профессиональный бокс, чем он отличается от любительского? Чем отличается олимпийский бокс от любительского?

Если говорить за пределами самого спорта – не принимать во внимание количество раундов, сколько готовятся, какое количество поединков за год проводит боксер, – то можно выйти в коммерческую составляющую. То есть профессиональный бокс отличается от олимпийского тем, что в профессиональном обязательно присутствует коммерческая составляющая.

И именно коммерческая составляющая делает этот спорт гораздо популярнее, чем олимпийский. То есть все спортсмены, которые занимаются боксом, молодые парни и девушки, идут за высшей наградой: в олимпийском боксе – за олимпийской наградой, в профессиональном боксе – за титулами чемпиона мира как высшей степенью достижений. Но, как правило, эта высшая степень всегда сопровождается финансами.

Как 10 или 15 лет назад говорил Виталий Кличко, профессиональный боксер начинает зарабатывать тогда, когда он становится чемпионом мира. Все, что идет до этого, боксер зарабатывает на жизнь ради того, чтобы когда-то иметь возможность стать чемпионом.

Промоутер – это организация или человек, целью которого является собрать доходы из разных источников, организуя поединок или боксерское шоу. Источников дохода три:

телевизионные права – локальные и международные права, PPV;

спонсоры, партнеры, которые платят за рекламу, чтобы присутствовать на ринге или где-то еще;

билеты (на поединки – 24 канал).

Задача промоутера сделать так, чтобы доходная часть положительно отличалась от составляющей расходов. По модулю промоутер – это организация или человек, который собирает доходы, тратит, а разницу между доходами и расходами зарабатывает.

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Как это происходит на практике?

Если мы говорим вообще о деятельности промоутерской компании в промоутерском бизнесе, то это функция, которая растянута во времени. Промоутер не работает на один поединок. Он работает на долговременное сотрудничество.

Условно говоря, если промоутер хочет организовать один большой поединок, то он инвестирует свои средства, рискуя, что может их потерять. Но если промоутер занимается промоутерским бизнесом, то он имеет долгосрочные контракты со спонсорами, и с телевидением, и с посредниками, которые реализуют международные телевизионные права, с посредниками, которые реализуют билеты. Большинство функций отданы на аутсорсинг.

Есть офис, который занимается непосредственно жизнедеятельностью компании. Это бухгалтерия, менеджеры, которые сотрудничают с боксерами и другими организациями с контрактами, юридическая служба, служба, которая будет непосредственно заниматься организацией технических событий внутри.



Александр Красюк / Фото 24 канала

Огромный перечень, но самая главная функция промоутера – то, на чем зарабатывает промоутер. Он делает из боксера звезду. Когда из боксера сделают звезду, вырастают все три источника. Телевизионные права – люди хотят видеть, каналы хотят покупать права, потому что эта звезда будет демонстрировать рейтинги. Конечный потребитель будет заинтересован в том, чтобы это посмотреть. Если будет высокий рейтинг у телевидения – конечно, будут и поступления от рекламы.

Что касается билетов. Они будут продаваться туда, куда люди хотят попасть. И реклама внутри также связана с рейтингами телевидения. Чем больше будет охват аудитории, тем интереснее спонсору разместиться там, и чтобы его логотип имел наибольшее количество контактов. Или внутри страны, или вообще в мире.

Важная составляющая этого всего – это то, что оно происходит перманентно. Вырастает звезда, дает финансовые результаты. Эти деньги должны реинвестироваться в новых звезд. Потому что жизненный цикл звезды ограничен во времени. И когда звезда вышла на пик – необходимо перепривлекать средства и инвестировать в развитие новых звезд.

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Кто подписывает контракт на бой или шоу и какова его юридическая сила? Потому что Уайлдер добился через суд реванша с Фьюри, а Кличко в похожей истории – нет.

Подпись под контрактом ставят боксер, менеджер и промоутер. Все лица, которые имеют отношение к поединку, должны засвидетельствовать свое согласие с условиями, изложенными в контракте. Но контракт всегда включает ограничения. Например, ограничения во времени.

Если в контракте есть опция реванша, то она так же ограничена во времени. То есть реванш должен состояться в течение 6, 9, 12 месяцев... если в течение этого времени не активирована эта опция, или по каким-то причинам этот поединок не состоялся, – она теряет свою силу.

Если говорить о Фьюри – Уайлдер, то третий поединок не состоялся по объективным обстоятельствам. Коронавирус и пандемия не дали вовремя организовать бой, поэтому 31-го декабря 2020 года срок подошел к концу и сторона Фьюри сказала "До свидания!".

Но сторона Уайлдера сказала: "Подождите, срок истек, но ведь не мы в этом виноваты". Объективные обстоятельства, поэтому пусть посредник – правосудие – установит, правда это или нет. Был процесс, и правосудие установило. Да, при объективных обстоятельствах это не произошло вовремя, поэтому выполните свои обязательства по этому контракту.

Что касается Кличко – Фьюри. Тайсон ушел из бокса. Дело в том, что когда он победил Кличко, сбылась его мечта и цель. Он потерял ориентир в жизни и "пошел вразнос". Когда началась организация реванша – он не отвечал на телефонные звонки, мейлы, его не было на месте, где он проживает. То есть его невозможно было найти. Как можно развивать поединок с человеком, которого невозможно найти. И мы все потом видели последствия того ориентира: Фьюри набрал вес, нюхал, пил и все такое... это какое-то время продолжалось. Истек срок опции реванша.

И Кличко решил не судиться?

На тот момент Фьюри потерял все свои титулы. Когда Фьюри вернулся в бокс, Кличко с боксом практически завязал.

Удивил ли вас какой-то пункт в контракте?

В боксе большинство контрактов стандартизированы. Уже столько времени имеет место эта работа, что разработаны формы контрактов на каждый поединок. Просто конкретная форма подстраивается под те договоренности, которые закладывают в переговорах.

То есть контракт является результатом переговоров. Все, что мы вложим в контракт, – это то, что мы между собой проговорили. И потому говорить, что контракт мог удивить, наверное, мягко говоря, некорректно.

Потому что контракт не может удивить, потому что это все вещи, которые мы по пунктам обсудили и согласились на них. А затем, чтобы не иметь спорных обстоятельств, мы их формализовали на бумаге, поставили свои подписи и закрепили.

Почему, например, Усик и Джошуа быстро подписали контракт, а Лопес и Камбосос почти год не могли договориться?

Речь идет об участниках переговоров. Это так же, как в любом бизнесе, в любых встречах. Есть разные люди. Есть конструктивные люди, которые нацелены на результат, а есть люди – неконструктивные, которые нацелены на сохранение только собственных интересов. То есть они говорят: "Хочу так и никак иначе".

Да, мы понимаем, что ты хочешь так. Но объективная реальность показывает, что это не так. Поэтому была введена процедура промоутерских торгов. Много людей, много мнений и много подходов к ведению переговоров.

Я конструктивный человек. Я понимаю, если мы не можем найти компромисс, то открыто об этом говорим и не тратим время друг друга. Если мы говорим о получении самых выгодных условий для боксера, то эти переговоры так и строятся.



Александр Красюк / Фото 24 канала

Все открыто говорят: "Смотри, мы имеем такие "расклады" сейчас. Для того, чтобы это сделать максимально быстро и поставить свои подписи, после чего зайти в продажу и генерацию прибыли, нам нужно вот такую часть, например, увеличить".

Если переговоры с конструктивным человеком – пожали руки и уехали. Если мы упираемся во что-то – либо мы должны идти на уступки, либо выходим из процесса и идем на промоутерские торги. Кто там выиграл – обладает всеми правами.

Кто промоутер для боксера – друг или навязанный посредник? Может ли боксер быть без промоутера?

Боксер может быть без промоутера. Промоутер – это человек, который в течение длительного времени обосновался на этом рынке с отношениями с ключевыми людьми в бизнесе, от решения которых зависит карьера боксера. От боксера зависит – победит он на ринге или нет. Но выйдет он на ринг или нет – зависит от команды боксера.

Промотуер – можно говорить, что это часть команды, а можно говорить, что нет. Есть пословица: "У промоутера боксеров много, а у боксера промоутер один".

Если вдаваться в историю, то как правило промоутер не является другом для боксера. Потому что задача промоутера максимизировать свою прибыль. А размер гонорара боксера – это уменьшение прибыли. То задача боксера, в свою очередь, максимизировать свой собственный доход. И это уже идет в противоречие с интересами промоутера.

Поэтому есть функция менеджера. Менеджер – это человек, которого нанимает для себя боксер для представления своих интересов перед промоутером. Поправка Мухаммеда Али в американском законодательстве как раз гласит, что одно и то же лицо не может быть и менеджером, и промоутером. Потому что речь идет о противоречии интересов.

Кстати Беринчик официально проведет бой против россиянина Чаниева

Сорванный бой Беринчика и титульный поединок

Когда мы узнаем соперника Беринчика? (Александр Красюк рассказал нам, что Иса Чаниев стал соперником Беринчика, однако попросил не публиковать эту информацию до официального объявления о бое).

Мы должны были сразиться с аргентинцем Густаво Лемосом – третим номером рейтинга IBF. Промоутер Лемоса нас уже заверил, мы ожидали контракт... Промоутер нам говорит, что все в порядке, запускайте, мы все согласовали. Есть готовый постер с Лемосом, говорят: "У нас нет сложностей".

Но я уже достаточно долго в боксе – больше 16 лет. Поэтому знаю, что запускаться нужно только тогда, когда контракт на поединок подписан, и он на почте. Все остальное – не подходит!

У нас была афиша с Лемосом, утвержденный со спонсорами и партнерами пресс-релиз. Но контракт не приходил. Я сказал: "В четверг дедлайн. Если нет подписанного контракта – мы идем к другому сопернику". И они такие: "У нас здесь прямо сейчас есть еще одно предложение..." Лемос действительно довольно высоко стоит в рейтинге... "Может мы где-то будем драться там..." В итоге они ничего не решают и говорят провести следующий бой. Я сказал: "Дело ваше".

Обычно такое случается. У меня очень много таких случаев было. Поэтому всегда на бекапе. Иса Чаниев подписан.



Мы стали первым медиа, которому Александр Красюк назвал соперника Беринчика / Фото 24 канал

Чаниев самый тяжелый соперник в карьере Беринчика?

Думаю, что да. Мне очень интересно, как завершится бой. Этот бой покажет боксерскую составляющую Беринчика – кто он есть на самом деле.

Беринчик доволен соперником?

Да, конечно.

Поможет ли бой против Чаниева выйти на титул чемпиона мира?

Беринчику только время поможет выйти на титульный бой. Потому что все, что нужно сделать с точки зрения организации его карьеры, – уже сделано. Объясню. Он чемпион WBO International, он провел 5 защит титула, он дважды проводил поединки с боксерами из рейтинга. Первым был японец Нихито Аракава, а затем был чилиец Хосе Санчес.

Санчес как оппонент – так себе. Но нам нужно было закрепить Беринчика... со всех сторон обложить его таким образом, чтобы никаких обстоятельств не могло возникнуть, которые бы не дали ему стать официальным претендентом.

Почему происходит затягивание с титульным боем? Потому что после того, как Теофимо Лопес победил Василия Ломаченко, он еще ни разу не выходил на ринг. Когда Дерек Чисора дрался с Александром Усиком – в андеркарде Джордж Камбосос стал официальным претендентом по версии IBF. IBF первый в очереди на защиту.

Пока не состоится этот поединок – WBO не будет определять официального претендента на чемпионский бой. Будут продолжаться эти качели, которые уже целый год. К чему это приведет? Если этот бой сейчас не состоится, то я думаю, что отменится вообще формат IBF... Мы будем стараться выходить на то, чтобы отменить этот поединок, так как Лопес владеет четырьмя поясами, точнее – тремя с половиной. WBC у Девина Хейни.

Эта стагнация в легкой категории связана со многими факторами. Первый фактор – действительно пандемия. В Австралии довольно сложно организовать бой, потому что 2 недели карантин. Но на рынок вышел Triller.

Ну как вышел, от боя Лопеса отказались…

Они вышли на рынок с боем Рой Джонс – Майк Тайсон. У них цифры ого-го. Полтора миллиона продаж. Этот бой вошел в десятку крупнейших продаж PPV за всю историю бокса. Дальше они вышли с Джейком Полом – больше миллиона продаж PPV. Это действительно успех.

Они пытались этот же формат перевести на поединок Камбосос – Лопес. Но рынок не отреагировал с большим интересом. Они были вынуждены искать какой-то коронавирус (вероятно, речь идет о болезни Лопеса, – Спорт 24). Бой переносили 5 или 6 раз. Кажется, седьмая дата.

Тогда в IBF отменили право Triller на организацию боя и отдали следующему, кто был в торгах, – это Matchroom Boxing.

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Ситуация с титулами несправедливая, потому что такого боя приходится ждать очень долго. Как с этим бороться?

Бороться с этим можно через институт официального претендента. Но все это занимает время. Просто так выйти на ринг и сказать "Я хочу с тобой драться" – так не работает. Ты хочешь со мной драться? А кто ты такой? Ты приведешь средства, зрителей? Какова твоя реальная стоимость на мировом рынке?

И большинство боксеров, которые являются претендентами, их стоимость, мягко говоря, не отвечает интересам чемпиона. И это является причиной, почему большинство таких поединков затягивается. Поэтому и распределение гонораров на торгах 80 на 20, 70 на 30, 75 на 25. Потому что чемпион – тот, кто генерирует прибыль. А претендент – тот, кто пытается забрать у чемпиона это право.

Когда боксер стал чемпионом – он еще не стал звездой. Просто он получил право стать звездой. Воспользуется ли он им или нет? Многое от этого зависит. Но влиять на эти обстоятельства невозможно. Возможно развивать боксера на мировом уровне таким образом, чтобы он был интересен для проведения этого поединка, чтобы с ним хотели драться.



Александр Красюк / Фото 24 канала

Как с Усиком. Хотя он еще не стал звездой мирового масштаба. Сейчас он только на пути к этому. Для этого ему снова нужно побить Энтони Джошуа. Выйти на Тайсона Фьюри и стать абсолютным чемпионом мира. Тогда уже не имеет значения, говорит ли он по-английски или по-немецки…

Он звезда, потому что доказал это. Как в свое время Мэнни Пакьяо. Он своим боксом доказал свою состоятельность. А есть такой боксер, как Джервонта Дэвис, который в принципе не был чемпионом, но он является звездой. И это два разных статуса – чемпион и звезда. Потому что звезда генерирует PPV, а чемпион – далеко не всегда. Гораздо реже так, чем наоборот.

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Беринчик очень эпатажный боксер и, кажется, идеален для рынка США. Возможно, в боях за границей он бы скорее вышел на титул.

У Беринчика такая карма. Он пришел в профессиональный бокс позже остальных. Он принял такое решение... На мой взгляд – ошибочное, так как задержался. Придя через два года после Усика, ему пришлось догонять.

Беринчик был первым, кому из олимпийской сборной я сделал предложение. Никто не знает как бы сложилась его карьера. Возможно, он бы уже давно был чемпионом мира, если бы сразу согласился.

Я уверен, что он получит свой шанс сразиться за титул чемпиона мира. Воспользуется он им или нет – это зависит от него. И для того, чтобы стать звездой в США, нужно владеть английским. А это проблема.

Кто быстрее получит титульный бой – Ломаченко или Беринчик?

Ломаченко, конечно!

Но пока Лопес в легком весе, не вижу перспектив у Ломаченко…

Кто выиграет – Лопес или Камбосос? От этого многое зависит. Если Лопес, то он пойдет вверх и освободит титул. Кто следующий в очереди на титул WBO? Ломаченко. Беринчик третий в рейтинге WBO, Ломаченко – первый.

Если Беринчику придется драться с Ломаченко?

Было бы супер.

Это бой для США, Великобритании или Украины?

Не знаю... Может и для Великобритании, почему бы и нет? Ломаченко дрался там, у него есть фанатская база. Великобритания – это совсем другой мир. Там происхождение боксера имеет второстепенное значение. Там любят настоящих бойцов и чемпионов. Совсем иначе относятся.

Беринчик мог сразиться с Люком Кэмпбеллом на шоу Усик – Джошуа. Что не срослось?

Во-первых, Кэмпбелл ушел из бокса. Во-вторых, Беринчику просто так драться в андеркарде 8 раундов... Не было возможности ставить титульный бой. Чем эпатажный Беринчик? Не только своим боксом, но и выходами на ринг. Какой может быть выход Беринчика, если у нас главное событие Усик – Джошуа. Просто вопрос времени. Беринчик получит свой шанс засиять.

Мне кажется, что Суперсерия, которую выиграл Усик, решила бы проблему с защитами титулов. Все бы получили шанс.

Звучит супер. Но вернемся к тому, с чего мы начинали наш разговор. Профессиональный бокс – это коммерческая составляющая. И каким образом провести эту Суперсерию? Необходимы средства для того, чтобы кто-то с кем-то дрался. А сгенерирует ли рынок необходимые для организации такого поединка средства – решает промоутер.

Потому что это риск промоутера, он потеряет средства. Мы видим где сейчас Суперсерия – ее уже нет. Если бы она была прибыльной, то продолжала бы свою жизнь. Она не продолжает свою жизнь, потому что не сработала эта модель.

Конечно, с точки зрения зрителя или фаната бокса – хотелось бы видеть максимальное количество таких Суперсерий. Но с точки зрения бизнеса это себя не оправдывает.



Александр Красюк / Фото 24 канала

Ломаченко и Усик быстро получили титульные бои. В чем секрет?

Это исключение из правил. Хватит пальцев одной руки, чтобы пересчитать таких, как Ломаченко. Даже меньше пальцев... взять руку какого-нибудь слесаря и на его пальцах пересчитать (шутит).

Усик – Джошуа: состоится ли бой в Киеве

Какая ситуация с организацией реванша Усик – Джошуа?

Усик уже входит в режим. У нас 7 месяцев с момента первого поединка для организации реванша. То есть 25 апреля дедлайн организации поединка, если стороны не согласуют какое-то смещение на пару недель. Мы с Эдди Хирном договорились в начале декабря встретиться в Европе и "набросать" дорожную карту.

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Вы будете настаивать на проведении боя в Украине?

Мы будем предлагать варианты. Поскольку Усик является моим клиентом, Джошуа является клиентом Эдди Хирна – наша задача как промоутеров получить наилучшие условия для обоих наших боксеров. Поскольку этот поединок будет происходить при паритетных условиях, то есть 50 на 50 – каждая из сторон должна максимизировать прибыль.

У нас в контракте заложен принцип максимизации прибыли. Что это значит? Это означает, что тот, кто предложит наибольшую сумму, – должен получить положительное решение. Мы, конечно, рассмотрим НСК "Олимпийский" как альтернативу. Мы определим, сколько реально прибыли мы можем получить с продажи билетов, потому что, в принципе, остальная прибыль будет более или менее адекватной.

PPV в Великобритании будет мало зависеть от места проведения боя. Возможно, мы получим официальное предложение с Ближнего Востока. Ближний Восток нам предложит столько же, как Джошуа сражался с Энди Руисом. Это будут выгодные условия. Лучшее предложение – сразу подписали... то есть все будет базироваться на коммерческой составляющей.

Моя мечта, мечта братьев Кличко, мечта Усика – провести такой поединок в Украине. Кто из промоутеров не хотел бы провести такой поединок у себя на Родине? Выиграем ли мы эту конкуренцию – пока сложно говорить. Только после конкретных расчетов мы сможем это выяснить.

Если представить, что бой состоится в Киве, какой будет цена билета?

Цена билета должна быть такой, чтобы украинский зритель мог себе позволить прийти на стадион, купить билет и поддержать своего чемпиона. И в этом есть большая разница между покупательной способностью украинца и британца.

И именно этот фактор может быть определяющим в принятии решения относительно места проведения боя. VIP-билет, который составляет значительную часть дохода от продажи билетов на стадион "Тоттенхэм Хотспур", стоил 2 000 фунтов стерлингов. Это примерно 75 тысяч гривен один билет. Как правило это два билета, потому что человек идет по меньшей мере еще с кем-то. То есть, речь идет о 150 тысячах гривен. Представим себе средний класс. Кто может позволить себе это в Великобритании и кто может позволить себе это в Украине?

Сможем ли мы найти 2 тысячи людей в Киеве, которые позволят себе потратить 150 тысяч гривен только на билеты? Честно говоря, у меня возникает вопрос.

Другая составляющая. Те самые люди с точки зрения чисто ментальной составляющей. Когда состоятельный человек едет на поединок Усик – Джошуа в Великобританию, покупает билет за 2 тысячи фунтов стерлингов, платит еще комиссию и в целом получается 5 тысяч фунтов за два билета.

Он покупает авиабилет, бронирует отель, тратит там средства на проезд и питание. В общем пусть такое путешествие будет стоить 10 тысяч фунтов. Для состоятельного человека это допустимые деньги, но человек едет в путешествие. Он проводит там время. И эти деньги тратит вроде как на отпуск. На какое-то событие, путешествие, которое связано с приключениями.

Этот же человек, который проживает возле НСК "Олимпийский". Прийти и потратить 5 тысяч фунтов на событие, которое у тебя под домом – чисто психологически это срабатывает иначе. Противоположно оно будет работать с британцами. Для британцев это будет событие, для британцев это интересная история – путешествие и приключение поехать в Украину на такой поединок. Но смогут ли в Украину приехать 50 или 30 тысяч британцев? Есть вопросы.



Александр Красюк / Фото 24 канала

Возможно ли отбить качество билетов на стадионе "Тоттенхэм" количеством на НСК "Олимпийский"?

А как?

На НСК "Олимпийский" можно продать почти вдвое больше билетов?

А почему вдвое? На "Тоттенхэм" 70 тысяч зрителей было. Следующий бой не должен обязательно происходить на стадионе "Тоттенхэм". Он может состояться на "Уэмбли", где мы имеем 90 тысяч. Но какова средняя стоимость билета?

Если средняя стоимость билета в Великобритании будет 300 фунтов – это 10 тысяч гривен. Я извиняюсь, но сейчас самый дорогой билет на Беринчика будет 5 тысяч гривен. Это первый ряд! Пускай найдется определенное количество людей, которые позволят себе заплатить 100 тысяч гривен за первый ряд на бой Усик – Джошуа. Но сколько их будет?

Я – не знаю. Мы такого никогда не делали. И, возможно, я ошибаюсь. Мне бы очень хотелось ошибаться. Но, к сожалению, платежеспособность среднестатического украинца и британца – разная. И, видимо, она отличается не на один ноль. А если мы говорим об одном ноле, то мы говорим о непосредственном доходе самих боксеров.

Окончательное решение всегда за боксерами. Боксер должен принять решение: "Хочу ли я потерять часть прибыли". Например, Джошуа: "Почему я должен драться в Украине, если я могу это сделать на "Уэмбли" или в Саудовской Аравии и получить больше. Почему я должен ехать в Украину?". И нет аргументов доказать ему, почему он должен ехать в Украину. Потому это рыночные отношения. Это демократический подход, как установить истину.

Во время боя Усик – Джошуа произошел сбой на MEGOGO. Как вернуть людей?

Это чрезвычайно печальная история. Я не буду пока объявлять наши наработки, но мы сделали выводы и поработаем над тем, чтобы такого рода событие было доступно для большего количества людей.

Эта ошибка техническая и она устранена. Такое не произойдет повторно. Но осадок остался. Конечно, часть людей будет говорить "только не MEGOGO"... на самом деле это только первые шаги. Это всего второе в истории нашей страны боксерское событие, которое показано по системе PPV. Первое – Усик против Чисоры.

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Цены смешные по сравнению с Великобританией…

Даже не хочу сравнивать с американскими. 70–80 долларов за один поединок. Цены смешные – символические. И большинство людей у нас должны в себе преодолеть этот принцип "шары". Уже нет "шары". Если ты хочешь действительно качественную вещь, качественную услугу – она должна стоить денег.

MEGOGO – это все равно шаг вперед. Есть ли возможность в современном профессиональном боксе оставаться в условиях общенационального телевидения? Нет, нет. Нет, потому что мир идет и развивается, шагает вперед. Matchroom Boxing работает с DAZN, Top Rank – с ESPN. Это все цифровые платформы. Так же K2 работает с MEGOGO.

То, что мы отстаем в развитии от США и Великобритании, – это факт. Но наступит ли это развитие, если мы не приложим усилия? Наверное, нет. Были ошибки? Были. Сделали выводы и идем дальше. Нам нужно развивать этот рынок, потому что если мы его не разовьем – спорт ляжет в нашей стране.

Спорт не может держаться на бюджетных средствах. Спорт не может держаться на налогах граждан. Потому что спорт – это отдельная индустрия. Она должна не только себя окупать, но и быть прибыльной. Потому это должно выступать мотивацией для молодых поколений для того, чтобы идти в спорт, потому что они понимают, что в спорте они могут построить свою жизнь, обеспечить себе будущее в спорте.



Александр Красюк / Фото 24 канала

И для этого необходимо развивать индустрию. Если мы этого не сделаем – за нас это точно никто не сделает. Потому мы будем идти дальше. Мы понимаем, с какими трудностями нам придется столкнуться. Но, возможно, мы определим какую-то модель, где будет более доступно... но MEGOGO доступно каждому. Кто имеет интернет и телефон – взял, включил, заплатил и смотри. И действительно, это гораздо удобнее, чем телевидение.

Какой гонорар Усика за первый бой с Джошуа?

Я отвечу очень честно. Еще никто не знает финальную цифру. Потому что финальная цифра будет определена только в конце ноября. Это согласно контракту мы выясним, сколько всей прибыли было получено от этого ивента.

Единственное, что могу сказать: все цифры, которые гуляли в интернете, – взяты с неба. Ни одна из этих цифр не соответствует действительности. Даже приблизительно. Видно, что это чье-то воображение.

Если Джошуа снова проиграет Усику, то станет посредственным боксером?

Если Усик дважды подряд побьет Джошуа – Энтони должен завершить карьеру. Ему в принципе не за что бороться. Потому что его королевский трон будет занят другим человеком. И его доходы, которые он уже получил, которые получит за пределами ринга, – позволяют Джошуа уже уйти на пенсию. Он заработал, слава богу.

Сейчас речь идет не о деньгах. Сейчас речь идет об эго, о чести и достоинстве его как воина. И он как воин будет доказывать. Потому что для него это последний шанс. Если он проиграет Усику дважды подряд – его карьера в принципе уже не имеет будущего.

Победа Усика против Джошуа закрыла вопрос о возвращении Владимира Кличко в бокс?

Я бы так не сказал. Мы видели Владимира только в течение 45 минут. Если понаблюдать за ним в тренировочном лагере, то это совсем другой боксер, который владеет почти всей палитрой боксерских средств. То есть он умеет делать то, что и боксер.

Просто у него есть стиль ведения и манера, в которой он привык побеждать. И зачем делать что-то лишнее, если этого достаточно для победы?

Как фанат бокса я бы хотел увидеть возвращение Кличко. Я думаю, что поединок с Фьюри мог бы побудить Владимира вернуться. Но очень многие составляющие должны сойтись, чтобы состоялось его возвращение.

У Фьюри в голове должно сойтись…

И у Фьюри, и у Владимира, и вообще на рынке, в мире много обстоятельств так должны сложиться, чтобы это произошло. Но окончательно мы не можем утверждать, что его возвращение не состоится.

Кому нужен бой Усик – Фьюри?

Это единственный поединок, в котором Фьюри заинтересован.

Его интересует бой за титулы, а не Усик…

У Усика три пояса. Боксер зарабатывает, когда становится чемпионом мира. Он тогда становится всем нужен. Это не исключение. Конечно, Фьюри хочет стать абсолютным чемпионом мира. У кого пояса? У Усика. Дайте мне Усика.

Хочу ли я сразиться с Диллианом Уайтом? Не хочу. Почему? Потому что это риск, я не заработаю столько, как с Усиком, мне нужно работать и готовиться столько же, как к Усику. И снова я не стану абсолютным чемпионом мира, а свой пояс могу потерять. Зачем мне такие риски?

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Какие у вас отношения с Сергеем Городничевым? Он часто делает резкие выпады в адрес Усика, Ломаченко и других.

Я с ним знаком с 2005 года. Он иногда меня тренирует у себя в зале. Мы поддерживаем приятельские абсолютно нормальные отношения. Общаемся. Как тренер он работает с детьми и разными боксерами. Однажды он попробовал себя в роли блогера и выбрал для себя такую нишу критики.

Почему? Я не говорю, что это его мысли, а анализирую, как это объективно можно оценить. Ниша, где все нахваливают, всегда занята. Людей всегда интересует критика. Люди гораздо больше интересуются критикой и воспринимают ее лучше, чем какие-то там похвалы.

Потому он выбрал для себя эту нишу и работает с этой аудиторией. Думает ли он так на самом деле? Не могу сказать. Потому что многое из того, что он говорит – часто просто не соответствует действительности. Но он набирает свою аудиторию в ютубе – то, что ему нужно, удовлетворяет спонсоров, которые с ним работают. Поэтому можно сказать, что это скорее бизнес-проект, чем аналитика.

На сайте BoxRec у Усика местом рождения указано село Шипинцы. Можете это прокомментировать?

Честно говорю, не знаю... Там раньше стоял Симферополь. Но после 2014 года возле Симферополя флажок появляется... там появился российский флажок. Мы обратились к BoxRec с просьбой поменять. Но имеют доступ к BoxRec и что-то менять могут агенты боксеров со всего мира. Мы поменяем – кто-то обратно меняет. Впервые вижу про Шипинцы.

"Зрады" нет?

Боже упаси. Там же не Тула (смеется).

Какие перспективы у Чеботаря, Митрофанова, Выхриста, Захареева и Хижняка

Василий Чеботарь проиграл в 1/16 финала чемпионата мира по боксу. Как это поражение повлияет на его карьеру?

Никак. Это была его авантюра – попробовать себя в любительском боксе и понять, что есть существенная разница между олимпийским боксом и профессиональным. Он вышел на ринг с температурой. Это не оправдание, а просто факт.

Любительский бокс не для профессионалов. Уже долгое время профессионалам разрешено выступать в любителях, но у нас нет ярких примеров, когда профессионал в любительском боксе достиг каких-то значительных высот.

Что руководит боксерами выходить на ринг с травмами?

Это авантюра. Чеботарь ничего не теряет.

Но теперь единичка в графе…

Нет, единичка в графе в любительском боксе. В профессиональном он чистый. Это так же, как Беринчик бился на голых кулаках. Он мог проиграть и мог выиграть. Так же здесь, поражение к профессиональной карьере не имеет никакого отношения.

Это опыт. Он готовился, проведя месяц или больше в тренировках. Это позитив. 18-го декабря он будет сражаться в 10-раундовом поединке и сможет раскрыть себя. Показать, стоит ли он чего-то как боксер, или нет.



Александр Красюк / Фото 24 канала

Если говорить о бое Беринчика на голых кулаках, то вам понравилось, как он избил Артема Лобова?

Я не люблю бои на кулаках, и бокса я наелся за свою жизнь. Но то, как дрался Беринчик, – мне очень понравилось. Очень умная работа. Первый раунд – так-сяк. Второй – третий раунды – это уже разница в классе колоссальная.

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Какие перспективы у Дмитрия Митрофанова?

Он у нас чемпион WBO Oriental и будет выступать 18-го декабря. Это будет не титульный поединок. Мы должны его "греть". За время нашего сотрудничества Митрофанов провел 9 поединков.

В то же время в США за 3 года он провел два поединка. Он потерял это время. А мы пытаемся догнать потерянное. Не было таких боксеров, которые не получали у нас шанс биться за чемпиона мира. Не все воспользовались.

Если говорить о боях за титул, то Деревянченко трижды получал такую возможность и все бои проиграл. Теперь он снова может выйти на титул. В чем логика?

Сергей Федченко мог стать таким же боксером. После поединка с Маркесом мне в течение нескольких недель поступило предложение на бой с Марко Антонио Баррерой. Но Федченко тогда отказался из-за семейных обстоятельств и упустил тот шанс. Он был на HBO и мог взлететь дальше. Потому это вопрос не только логики, но и фарта.

Максим Бурсак. Он сражался за звание чемпиона мира не один раз. И он до сих пор интересен на рынке, несмотря на то, что уже немолодой боксер. И те гонорары, которые ему предлагают, это не средние гонорары обычных боксеров. Поэтому, если ты сел в эту лодку, то будешь плыть в любом случае.

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Как оцените перспективы у Виктора Выхриста?

Сложно сказать, потому что это тяжелый вес. Чего ему ждать и на кого ориентироваться. То есть он может получить свой шанс сразиться за титул так же, как Кубрат Пулев, Диллиан Уайт, Луис Ортис. Он может стать боксером такого плана.

От него будет зависеть, станет ли он звездой или нет. Я думаю, что его промоутер сможет дать ему такой шанс. Франческо Пьянета тоже не был, мягко говоря, выдающимся боксером, но дрался с Владимиром Кличко.

Кого бы вы подписали прямо сейчас – Александра Хижняка или Юрия Захареева?

Двоих (смеется). Захареев имеет гораздо большую перспективу, чем Хижняк, потому что он моложе. Кроме того, у него меньшая боксерская амортизация. Третье – у Захареева еще Олимпиада впереди.

Что касается Хижняка, я не могу сказать, что у него Олимпиада впереди. Возможно, он станет олимпийским чемпионом. Но хватит ли у него сил это сделать? Потому что психологически будет очень сложно.

Беринчик совершил ту же ошибку. Когда он стал не олимпийским чемпионом, а серебряным. Была масса обстоятельств, много травм. Ему нечем было биться в финале, не дотянул немножко. Хижняк может столкнуться с той же проблемой. Найдет ли он в себе силы мотивировать себя и работать, как он это делал? Пахать с утра до ночи еще 3 года, не получая за это профессиональную награду.

Хижняк категоричен?

Да, мы с ним разговаривали. Он говорит: "Я принял такое решение – хочу "золото". Вопросов нет – поддерживаем. Даст бог, будет "золото". Жду тебя. Но мы никогда не можем знать наперед, что произойдет. Олимпиада может не состояться. Или же состояться, но не через 3 года, а через 5. Поэтому лучше синица в руках, чем журавль в небе.

Захареев пока тоже не думает о профессиональном боксе.

Мы не знаем, что его ждет. Будет ли он в призах на Олимпиаде. Что его ждет на чемпионате Европы. Он действительно сейчас классно взлетел. У меня бы сейчас язык не повернулся ему предложить контракт, потому что ему еще очень многое нужно сделать в любителях. То, что он чемпион мира, – супер.

Конечно, я бы обрадовался, если бы у меня появился такой боксер, как Захареев. Но это неуважение к стране забирать такого боксера из олимпийской сборной. Это потенциальная золотая медаль для нашего государства.

Сауль Альварес планирует провести бой в первом тяжелом весе. Это авантюра?

Это авантюра. Но Джеймс Тони проходил эту авантюру. Рой Джонс проходил эту авантюру – из среднего веса чемпион в тяжелом весе. Альварес крепкий парень.

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Что хочет доказать Альварес?

Ему уже нечего доказывать. Он абсолютный чемпион. Он чемпион в четырех весовых категориях. Ему уже только его погреть – хочу пятую категорию. Сделает пятую – захочет шестую. А если не сделает – ну ничего. Это никоим образом не влияет ни на его доходы, ни на его карьеру, ни на его фанатскую базу. Его любят только за то, что он Альварес. Если будет правильно распоряжаться своим состоянием, то до конца жизни у него будет все в порядке.

Альварес может превзойти Флойда Мейвезера.

У него еще есть куда работать. Мэйвезер уже больше не может сделать. А Канело еще имеет перспективу переплюнуть результаты Флойда. Кто знает, возможно, через 5 лет Канело будет сражаться с чемпионом мира в тяжелом весе. Одно дело с Усиком. А с Тайсоном Фьюри, если сравнить их габариты? Было бы интересно.