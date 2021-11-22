Почему сорвался бой Беринчик – Лемос

Перед объявлением боя Беринчик – Чаниев мы встретились с промоутером Александром Красюком. Тогда о следующем сопернике Беринчика еще не было известно. Красюк заявил, что Чаниев станет соперником Дениса, но рассказал, что у них сорвался бой с Густаво Лемосом.

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Мы должны были сразиться с аргентинцем Густаво Лемосом – третий номер рейтинга IBF. Промоутер Лемоса нас уже заверил, мы ожидали контракт... Промоутер нам говорит, что все в порядке, запускайте, мы все согласовали. Есть готовый постер с Лемосом, говорят: "У нас нет сложностей",

– рассказал Красюк.

Однако промоутер Беринчика не спешил объявлять бой и ожидал, когда контракт будет официально подписан.

По словам Красюка, на бой Беринчик – Лемос была готова афиша и утвержден со спонсорами и партнерами пресс-релиз.

"Но контракт не приходил. Я сказал: "В четверг дедлайн. Если нет подписанного контракта – мы идем к другому сопернику". И они такие: "у нас здесь прямо сейчас есть еще одно предложение..." Лемос действительно достаточно высоко стоит в рейтинге... "Может, мы где-то будем драться там..." В итоге они ничего не решают и говорят провести вместе следующий бой. Я сказал: "Дело ваше", – рассказал Красюк.

Важно. Полное интервью с Александром Красюком вскоре появится на сайте 24 канала.