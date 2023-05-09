"Ни с каким клубом у нас нет договоренности": отец Месси опроверг слухи о будущем сыне

Хорхе Месси решил опровергнуть слухи, гуляющие по кругу его сына. Отец аргентинца решил расставить точки над "i".

Хорхе Месси нивелировал трансферный слух относительно Аль-Хилаля, согласовавший контракт с Лионелем с помощью сумасшедшей суммы. Аргентинец не собирается спешить.

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Отец Лионеля Месси отреагировал на трансферные слухи, крутящиеся вокруг его сына. Папа аргентинского футболиста отметил, что до завершения текущего сезона никакого решения принято не будет, а стадия переговоров стартует только тогда, когда истечет действующий контракт Месси с французским грандом. Стоит отметить, что ПСЖ сдержал свое обещание отстранить Месси от команды, однако аргентинец не отбыл в изоляции полный срок и тренируется с командой.

Ни с каким клубом на следующий год у нас нет никакой договоренности. Решение не будет принято до того, как Лионель завершит чемпионат по ПСЖ. Как только этот сезон завершится, придет время проанализировать и посмотреть варианты, которые у нас есть, а затем принять решение. Всегда ходят слухи, и многие используют имя Лионеля, чтобы обрести популярность, но правда только одна, и мы можем заверить, что ни с кем никаких договоренностей нет. Мне кажется неуважением со стороны СМИ, когда они сознательно и намеренно вводят в заблуждение,

– написал Хорхе.

Трансферные слухи вокруг Месси