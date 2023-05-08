СМИ активно сватают Лионеля Месси в Саудовскую Аравию, за океан в США, а больше всего в каталонскую Барселону, в структуре которой играл с 2000 года. Однако сам аргентинский нападающий до сих пор не принял окончательного решения.

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Все решится после последнего тура

35-летний футболист примет решение о своем будущем по окончании сезона-2022/2023. Ведь контракт с ПСЖ у Лео истекает как раз в конце июня 2023 года.

Напомним, что французский клуб отстранил Лео от команды на две недели из-за нарушения режима и поездки в Саудовскую Аравию вместо тренировочного процесса ПСЖ. Однако уже 8 мая парижане сообщили о возвращении Месси к тренировкам. Похоже, что руководство ПСЖ решило уменьшить отстранение Лионеля от команды с двух до одной недели. Извинения аргентинца смягчили его наказание.

Лионель пропустил последнюю игру против Труа, в котором парижане одержали выездную победу над соперником 1:3.

Отметим, что Барселона готова вернуть легенду клубу, но для этого Месси следует согласиться на резкое уменьшение зарплаты. Каталонский клуб готов платить Лео втрое меньше, чем тот получает в ПСЖ.

Месси не пойдет по стопам Криштиану Роналду, ушедшему "рубить" деньги в Аль-Наср из Саудовской Аравии. Лионель хочет продолжить свою карьеру в Европе.

Обратите внимание! После 34 туров ПСЖ продолжает удерживать единоличное лидерство в Лиге 1. Преимущество парижан над вторым Лансом составляет 6 баллов.

Как Лионель Месси выступает в ПСЖ