Многократный обладатель Золотого Мяча может получать зарплату сразу от 29 американских клубов. Команды МЛС отлично понимают, какую пользу может принести потенциальный приход Месси.

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Ради собственной выгоды

Дело в том, что регламент североамериканской лиги имеет жесткие ограничения по годовым заработным платам футболистов. В МЛС игрок, который может получать – это 3 миллиона евро, а также есть исключения, которые могут зарабатывать 6 миллионов евро в год, однако таких исполнителей в команде не должно быть больше трех.

Вряд ли аргентинская легенда согласится на такие "скромные" деньги, поэтому коллективы МЦС решили придумать интересную схему. Около месяца назад состоялось общее собрание представителей американских клубов, на котором было принято сенсационное решение. Зарплату Месси готовы делить все 29 участников, а чемпион мира пусть сам выбирает себе команду, ради которой пересечет океан, поскольку аргентинец до сих пор не может договориться с ПСЖ.

На такой ход команд МЛС подтолкнула всеобщая выгода, поскольку коллективы прекрасно понимают очевидную вещь. Приход Месси в американский чемпионат создаст медийный взрыв, приток новых фанатов и сгенерирует рекламные контракты для лиги. Это станет прекрасным анонсом в преддверии ЧМ-2026, который будут принимать США, Канада и Мексика.

Кстати говоря, отец Лионеля не против, чтобы его сын зарабатывал солидную сумму. Хорхе Месси готов отправить сына в Саудовскую Аравию, если тот будет зарабатывать больше, чем Криштиану Роналду.

Аргентинец в ПСЖ