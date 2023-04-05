Аль-Хилаль сделал официальное предложение нападающему ПСЖ Лионелю Месси. Чемпион Саудовской Аравии пытается привлечь многократного обладателя "Золотого мяча" кругленькой суммой.

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Реинкарнация противостояния в Саудовской Аравии

Аль-Хилаль решил сыграть на фоне того, что французский гранд никак не могу прийти к общему согласию с Лионелем Месси о продолжении сотрудничества. К тому же, парижане поставили аргентинцу бессмысленный ультиматум, который точно не поможет сберечь чемпиона мира в коллективе

Саудовский клуб предложил Лионелю оклад более чем в 400 миллионов евро в год. К примеру, Криштиану Роналду получает в Аль-Насре около 200 миллионов евро в год. Ранее отец Лионеля отмечал, что его сын будет готов продолжить карьеру в Саудовской Аравии только при условии, если у аргентинца будет большая зарплата, чем португальская звезда. Аль-Хилаль условие понял.

Несмотря на такое обольстительное предложение, Месси еще не спешит его принимать, поскольку приоритет Лионеля – продолжить карьеру в Европе. Аргентинца активно сватают в его родную Барселону, которая "двумя руками за", чтобы Лионель вернулся в Каталонию. "Сине-гранатовые" ожидают от УЕФА "зеленый свет" после прохождения проверки по поводу наличия или отсутствия нарушения правил финансового фейр-плей. Только тогда Барселона готова начать с Месси переговоры.

Аргентинец в ПСЖ