Нынешний футболист Депортиво получил неприятное повреждение во время матча. Пострадала челюсть игрока.

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Жажда футбола

У Лукаса Переса достаточно неприятный опыт на футбольном поле. Его Депортовно, выступающее в Сегунди Б, проводило встречу с Алькорконом. Для испанского нападающего поединок завершился по самому худшему сценарию.

В верховой борьбе Перес столкнулся с игроком команды соперника, вражеский футболист голой сыграл в лицо Лукаса. Как результат у испанского нападающего диагностировали перелом скуловой дуги, поскольку удар во время столкновения был очень сильным.

Пока Переса успешно прооперировали. Срок обновления после челюстной травмы составляет от 10 дней до двух недель. Но вот Лукас столько проводить в лазарете не собирается, поскольку планирует сыграть уже в следующем туре, который состоится 14 мая. К тренировкам же футболист вернулся всего через 12 часов после непривычной операции.

Видео инцидента:

Лукас Перес в Украине.