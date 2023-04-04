Парижане готовы оставить Месси в своем составе только при условии, если зарплата аргентинца снизится на 75 процентов. Развод ПСЖ и многократного обладателя Золотого Мяча выглядит неизбежным.

Достойно внимания Терять и так нечего: Брюгге определился с будущим Романа Яремчука

Как можно дальше от компромисса

Французский гранд хочет сэкономить на Месси, чтобы иметь больше возможностей для усиления в летнее трансферное окно. Тем не менее, Лионель все больше разочаровывается в ПСЖ, приплетая в недоразумения и футбольные моменты.

Аргентинцу не нравится хаос в команде, который произошел после чемпионата мира. Постоянные конфликты, вылеты из Лиги чемпионов и Кубка Франции, потенциальная смена тренера – все это отталкивает Месси от французского гранда. К тому же терпеть все это с колоссальным сокращением зарплаты смысла нет.

Аргентинца активно сватают в его родную Барселону, которая "двумя руками за", чтобы Лионель вернулся в Каталонию. К тому же Месси рассматривал вариант с переездом в МЛС, а именно в Интер Майами, за который выступает украинский центрбек Сергей Кривцов.

Одним из фантастических вариантов остается переход аргентинца в Аль-Хилаль. Отец аргентинца рассматривает такой вариант возможным только при условии, если Лионель будет иметь больше зарплаты, чем его исконный конкурент Криштиану Роналду.

Месси в составе ПСЖ