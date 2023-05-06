Извинения Месси в сторону ПСЖ ему не помогли. Столичный коллектив не включил аргентинца в заявку на матч.

Достойно внимания Без остановки в 39: Иньеста разорвет контракт с текущим клубом и погрузится в поиски другой команды

Ни обещаний, ни извинений

Парижане решили не идти на уступки аргентинцу, не смотря на его звездный статус. Французский гранд не включил многократного обладателя "Золотого мяча" в заявку на матч с Труа. Таким образом, ПСЖ выполнил свое обещание, которое клуб дал раньше, а именно отстранить Месси от команды на две недели. Лионель приносил извинения команде за свою несанкционированную поездку в Саудовскую Аравию и жил в ожидании решения французского гранда, однако клуб решил действовать максимально радикально и не простить Лионеля.

Данная ситуация заставила ПСЖ пересмотреть свои цели по продлению контракта с аргентинским футболистом. Ряд скандалов, возникших вокруг Месси, и его поведение в целом не мотивирует парижан продолжать сотрудничество с Лионелем. Аргентинский игрок, скорее всего, покинет столичный коллектив по окончании сезона и отправится в новое путешествие в качестве свободного агента.

Трансферная сага Месси