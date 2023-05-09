Своей несанкционированной поездкой на выходные в Саудовскую Аравию Лионель Месси окончательно сжег за собой мосты. Французский ПСЖ тоже не планирует задерживать звездного ветерана в своем составе.

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Сказочный контракт Месси

Впрочем, аргентинский суперфорвард не долго будет скучать по Парижу. Месси уже приготовили невероятный контракт на Ближнем Востоке. Французское издание L'Equipe обнародовало подробности переговоров звезды с действующим чемпионом Саудовской Аравии Аль-Хилялем.

По информации источника, стороны уже достигли устного согласия. Аргентинцу предложили контракт по схеме 2+1 с зарплатой в 600 миллионов евро в год. Соглашение включает в себя разнообразные бонусы и коммерческие выплаты. Осталось согласовать последние детали сотрудничества и поставить подпись под контрактом.

Таким образом, Лионель Месси может снова оказаться в одном чемпионате с Криштиану Роналду, выступающему за саудовский Аль-Наср. Кстати, зарплата у португальца трижды скромнее предполагаемого контракта Месси. Ранее сообщалось, что CR7 получает 200 миллионов евро в год. Как переживет такую несправедливость гордый Кришти, остается только догадываться.

Отметим, что у Месси также есть вариант продолжения карьеры в Европе. Испанская Барселона мечтает вернуть легенду клуба. Но в таком случае Лео придется пойти на существенное понижение зарплаты.

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