Саудовский клуб готов купить Серхио Бускетса, Жорди Альбу и Луиса Суареса. Все для того, чтобы Месси перешел в Аль-Хилаль.
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Вытаскивают козыри из рукавов
"Лидеры" готовы реализовать любые замыслы, чтобы многократный обладатель "Золотого мяча" оказался в Саудовской Аравии. Аль-Хилаль взялся за идею реанимировать старые связи Лионеля с его партнерами по Барселоне, которых боялась вся Европа. Саудовский клуб осознает, что Лионель, скорее всего, окажется в каталонском коллективе, однако это не мешает "лидерам" пытаться заманить аргентинца к себе.
Таким образом Аль-Хилаль решил хитрить и напустить на Месси ностальгию и создать ему условия, в которых Лионелю будет комфортно играть. Саудовский коллектив планирует пригласить в свою команду Серхио Бускетса, Жорди Альбу и Луиса Суареса. Первый ранее отмечал, что мечтает снова сыграть с Месси в футболке одного цвета, испанец надеялся встретиться с Лионелем в МЛС, но вот место встречи может измениться.
Аль-Хилаль понимает, что если им удастся пригласить Месси в свою страну, то это станет невероятной визитной карточкой для Саудовской Аравии (которая располагает еще и Криштианой Роналдой), которая борется за право проведения чемпионата мира-2030. Напомним, что "лидеры" готовы предложить аргентинцу космическую з/п.
Трансферная сага Месси
- ПСЖ не может прийти к соглашению с аргентинским футболистом о продолжении сотрудничества. Французский гранд еще и поставил перед Лионелем бессмысленный ультиматум, чем сами себе вырыл яму. Аргентинец решил, что текущий сезон в состоянии французского гранда станет для него последним.
- Месси активно сватают в его родную Барселону, которая "двумя руками за", чтобы Лионель вернулся в Каталонию. К тому же близкий друг аргентинца Луис Суарес нечаянно "анонсировал" камбек Месси в состояние "сине-гранатовых". Добивая ситуацию, у Лионеля возник еще один конфликт в ПСЖ, из-за чего он ушел с тренировки. В одном из матчей фанаты парижан освистали аргентинского футболиста
- К тому же Месси рассматривал вариант с переездом в МЛС, а именно в Интер Майами, за который выступает украинский центрбек Сергей Кривцов. 29 клубов американской лиги готовы вместе платить зарплату Лионелю, чтобы тот перебрался в любой коллектив МЧС. Также отец Месси должен был провести встречу с представителем Интер Майами.