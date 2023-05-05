Саудовский клуб готов купить Серхио Бускетса, Жорди Альбу и Луиса Суареса. Все для того, чтобы Месси перешел в Аль-Хилаль.

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"Лидеры" готовы реализовать любые замыслы, чтобы многократный обладатель "Золотого мяча" оказался в Саудовской Аравии. Аль-Хилаль взялся за идею реанимировать старые связи Лионеля с его партнерами по Барселоне, которых боялась вся Европа. Саудовский клуб осознает, что Лионель, скорее всего, окажется в каталонском коллективе, однако это не мешает "лидерам" пытаться заманить аргентинца к себе.

Таким образом Аль-Хилаль решил хитрить и напустить на Месси ностальгию и создать ему условия, в которых Лионелю будет комфортно играть. Саудовский коллектив планирует пригласить в свою команду Серхио Бускетса, Жорди Альбу и Луиса Суареса. Первый ранее отмечал, что мечтает снова сыграть с Месси в футболке одного цвета, испанец надеялся встретиться с Лионелем в МЛС, но вот место встречи может измениться.

Аль-Хилаль понимает, что если им удастся пригласить Месси в свою страну, то это станет невероятной визитной карточкой для Саудовской Аравии (которая располагает еще и Криштианой Роналдой), которая борется за право проведения чемпионата мира-2030. Напомним, что "лидеры" готовы предложить аргентинцу космическую з/п.

Трансферная сага Месси