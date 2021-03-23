Словесная перепалка в соцсетях между Василием Ломаченко и Девином Хейни так и не завершилась контрактом о бое. Украинец расставил все точки над "и" относительно потенциального поединка с американцем.

Команда Хейни солгала о контракте

Василий Ломаченко опроверг информацию о контракте с Девином Хейни. Американская команда не посылала украинцу никаких документов или официальных предложений.

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Позже сторона американца заявила, что предложила Ломаченко контракт со значительным гонораром, однако вместо продолжения переговоров стало известно, что Хейни в мае проведет бой с Хорхе Линаресом. Американская команда якобы предложила украинцу гонорар с семизначной суммой. Однако такие обещания остались на уровне слов.

Он выходил в прямой эфир и сказал, что они прислали мне контракт. Однако у менеджера и промоутера никаких соглашений нет. Получается, что они солгали. На этом ставим точку,

– заявил Ломаченко.

Украинский боксер имел разговор с промоутером Бобом Арумом и просил его организовать этот поединок. Однако сразу отказался от этого предложения, когда узнал, что Девин уже готовится к бою с Хорхе Линаресом, которого Василий побеждал в 2018 году.

Зато команда украинца не собирается ждать Хейни и уже ищет потенциальных соперников для Ломаченко. Ранее сообщалось о трех возможных соперниках для боксера из Украины. В эту тройку входили Оскар Вальдес, Райан Гарсия и как раз Девин Хейни. Также украинец мог выйти на один ринг против Масайоши Накатани.

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