Хейни солгал, он не отправлял контракт о бое, – Ломаченко
Словесная перепалка в соцсетях между Василием Ломаченко и Девином Хейни так и не завершилась контрактом о бое. Украинец расставил все точки над "и" относительно потенциального поединка с американцем.
Источник:ютуб-канал SNOWQUEENLA
Команда Хейни солгала о контракте
Василий Ломаченко опроверг информацию о контракте с Девином Хейни. Американская команда не посылала украинцу никаких документов или официальных предложений.
Примечательно Следующий бой Ломаченко проведет в июле – менеджер боксера
Позже сторона американца заявила, что предложила Ломаченко контракт со значительным гонораром, однако вместо продолжения переговоров стало известно, что Хейни в мае проведет бой с Хорхе Линаресом. Американская команда якобы предложила украинцу гонорар с семизначной суммой. Однако такие обещания остались на уровне слов.
Он выходил в прямой эфир и сказал, что они прислали мне контракт. Однако у менеджера и промоутера никаких соглашений нет. Получается, что они солгали. На этом ставим точку,
– заявил Ломаченко.
Украинский боксер имел разговор с промоутером Бобом Арумом и просил его организовать этот поединок. Однако сразу отказался от этого предложения, когда узнал, что Девин уже готовится к бою с Хорхе Линаресом, которого Василий побеждал в 2018 году.
Зато команда украинца не собирается ждать Хейни и уже ищет потенциальных соперников для Ломаченко. Ранее сообщалось о трех возможных соперниках для боксера из Украины. В эту тройку входили Оскар Вальдес, Райан Гарсия и как раз Девин Хейни. Также украинец мог выйти на один ринг против Масайоши Накатани.
Ломаченко – Хейни: коротко о конфликте
- Хейни первым начал беседу с Ломаченко в соцсетях. Американец бросил вызов украинцу и получил положительный ответ. В сообщениях была ориентировочная дата поединка – май-июнь 2021 года.
- После этого сам Хейни неожиданно переключился на другого соперника Хорхе Линареса. Американец повелся на гонорар в размере 3 миллионов долларов и уже 15 мая может выйти на ринг именно против венесуэльца.
- Боксер из Украины заявил, что не собирается драться с американцем, который уже имеет подписанный контракт о бое с Линаресом в руках. Эдди Хирн, который является промоутером американца, в комментарии Badlefthook.com опроверг информацию.
- Отец Хейни мгновенно среагировал на такие слова Ломаченко. Он заявил, что Василий боится его сына и прячется за спиной у своего промоутера. Хотя Боб Арум сказал, что организует бой между боксерами.
Поделиться новостью