Следующий бой Ломаченко проведет в июле, – менеджер боксера
Украинский боксер Василий Ломаченко после поражения Теофимо Лопесу в бою 17 октября 2020 года не выходил на ринг. Он и его команда до сих пор не могут договориться о проведении следующего боя.
Источник:USACHEV TV
Однако менеджер Эгис Климас заявил, что сейчас ведутся переговоры, и уже в июле 2021 года Ломаченко вернется на ринг.
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"Ведутся переговоры, что в июле должны выйти на ринг. Бои и соперников искать не трудно, потому что он Василий Ломаченко и все хотят с ним боксировать", – заявил Эгис Климас.
Однако кто именно может быть следующим соперником Ломаченко, он так и не назвал. Хотя и добавил, что не против, чтобы это был Теофимо Лопес.
Что касается самого Ломаченко, то боксер уже полностью восстановился от травмы, которую он получил перед боем с Лопесом. Уже после поединка ему сделали операцию на плече.
- Василий Ломаченко свой последний бой провел 17 октября 2020 года против Теофимо Лопеса. Бой продлился все 12 раундов, а Ломаченко проиграл решением судей.
- В этом бою Ломаченко проиграл все свои чемпионские пояса. А Лопес стал абсолютным чемпионом мира по боксу.
- После этого боя немало говорилось о возможном реванше. Однако этого пункта не было в контракте на бой. И Лопес не намерен проводить еще один бой с Ломаченко.
- Ломаченко после боя отправился на операцию. Оказалось, что незадолго до поединка он получил травму.
- Следующим вероятным соперником Ломаченко называли чемпиона мира по версии WBC во втором полулегком весе Оскара Вальдеса. Но его сторона опровергла эту информацию.
- Также Ломаченко устроил перепалку в соцсетях с Девином Хейни. Оба боксера бросили вызовы на бой друг другу. Но к его организации дело так и не дошло. Оказалось, что в Хейни есть контракт на бой с Хорхе Линаресом.
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