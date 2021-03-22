Украинский боксер Василий Ломаченко после поражения Теофимо Лопесу в бою 17 октября 2020 года не выходил на ринг. Он и его команда до сих пор не могут договориться о проведении следующего боя.

Однако менеджер Эгис Климас заявил, что сейчас ведутся переговоры, и уже в июле 2021 года Ломаченко вернется на ринг.

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"Ведутся переговоры, что в июле должны выйти на ринг. Бои и соперников искать не трудно, потому что он Василий Ломаченко и все хотят с ним боксировать", – заявил Эгис Климас.

Однако кто именно может быть следующим соперником Ломаченко, он так и не назвал. Хотя и добавил, что не против, чтобы это был Теофимо Лопес.

Что касается самого Ломаченко, то боксер уже полностью восстановился от травмы, которую он получил перед боем с Лопесом. Уже после поединка ему сделали операцию на плече.