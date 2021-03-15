Менеджер Ломаченко развеял слухи о бешеном гонораре украинца за бой с Хейни
Менеджер украинского боксера Эгис Климас опроверг информацию о большом гонораре Василия Ломаченко за бой с Девином Хейни. Американская сторона не делала никаких предложений с семизначной суммой.
Источник:твиттер Стива Кима
Опровержение слухов
Билл Хейни, отец Девина Хейни, ранее заявлял, что их команда предложит Василию Ломаченко щедрый контракт за бой с его сыном. Между обоими боксерами разгорелась словесная перепалка в соцсетях, что привело к вызову на бой от американца.
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По сообщению журналиста, менеджер Эгис Климас уже опроверг такие обещания американской стороны.
Сначала с ними связывался Билл Хейни, а впоследствии Эдди Хирн, но после этого ничего больше не было,
– написал Ким.
- Хейни-младший первым предложил Ломаченко провести совместный бой уже в мае 2021 года. Украинец быстро дал положительный ответ и сказал, что будет готов.
- Боб Арум, который является промоутером Ломаченко, согласился организовать бой.
- Сам Хейни неожиданно переключился на другого соперника Хорхе Линареса. Американец повелся на гонорар в виде 3 миллионов долларов, и уже 15 мая может выйти на ринг именно против венесуэльца.
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