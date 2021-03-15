Менеджер украинского боксера Эгис Климас опроверг информацию о большом гонораре Василия Ломаченко за бой с Девином Хейни. Американская сторона не делала никаких предложений с семизначной суммой.

Опровержение слухов

Билл Хейни, отец Девина Хейни, ранее заявлял, что их команда предложит Василию Ломаченко щедрый контракт за бой с его сыном. Между обоими боксерами разгорелась словесная перепалка в соцсетях, что привело к вызову на бой от американца.

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По сообщению журналиста, менеджер Эгис Климас уже опроверг такие обещания американской стороны.

Сначала с ними связывался Билл Хейни, а впоследствии Эдди Хирн, но после этого ничего больше не было,

– написал Ким.

Egis Klimas, manager of Vasiliy Lomachenko, tells me that any reports of them getting a ''7-figure offer'' to face Devin Haney are erroneous. That while he was contacted first by Bill Haney and then Eddie Hearn, what followed was, ''nothing'' after that. #boxing — Steve Kim (@SteveKim323) March 13, 2021